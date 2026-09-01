Τορίνο - Μπραγκάνσα: Στην Ιταλία ο χαφ που είχε συνδεθεί με Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ
Ένας ποδοσφαιριστής που είχε συνδεθεί τόσο με τον Ολυμπιακό όσο και με τον ΠΑΟΚ, κατέληξε εντέλει στην Ιταλία και την Τορίνο.
Ο λόγος για τον Ντάνιελ Μπραγκάνσα, η απόκτηση του οποίου ανακοινώθηκε από την Γκρανάτα. Ο Πορτογάλος μέσος παραχωρήθηκε στους Ιταλούς με μονοετή δανεισμό, με τη συμφωνία ανάμεσα στους δύο συλλόγους να περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι.
Μέλος της Σπόρτινγκ Λισαβόνας σε όλη του την καριέρα ο 27χρονος χαφ, θα αγωνιστεί για πρώτη φορά εκτός Πορτογαλίας, έχοντας περάσει στο παρελθόν ως δανεικός και από Φαρένσε και Εστορίλ.
Benvenuto, Daniel 🐂 pic.twitter.com/6gZVSb1ZBL— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) September 1, 2026
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