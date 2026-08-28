Άλισον ντος Σάντος: Από το ατύχημα σε ηλικία 10 μηνών και τα σκοτεινά χρόνια στο παγκόσμιο ρεκόρ στα 400μ. εμπ.

Ο Άλισον ντος Σάντος από πολύ μικρός έμαθε να ζει με τα σημάδια στο πρόσωπο και στο σώμα του, ο Βραζιλιάνος βγήκε ζωντανός από τα δύσκολα χρόνια, εξελίχθηκε σε ένα σπουδαίο πρωταθλητή κι από το βράδυ της Πέμπτης είναι ο νέος κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ στα 400μ. εμπ.

Πράματα και θάματα συνέβησαν την Πέμπτη (27/8) στο «Letzigrund Stadium» της Ζυρίχης και το Diamond League της ελβετικής πόλης, σε ένα βράδυ που είχαν χρόνια να ζήσουν οι φίλοι του στίβου.

Δεν ήταν μόνο η νέα μονομαχία των Εμμανουήλ Καραλή και Αρμάντ Ντουπλάντις με φόντο τα 6,32μ., το παγκόσμιο ρεκόρ από τη Μασάι Ράσελ στα 100μ. εμπ. (12.09), την Όντρεϊ Βερό και τη Φέμκε Μπολ να τρέχουν τα 800μ. σε 1:53.70 και 1:54.71, ή την Τζούλιεν Άλφρεντ και τη Μελίσα Τζέφερσον-Γούντεν να σημειώνουν 10.70 στα 100μ.

Ήταν κυρίως ο Άλισον ντος Σάντος, ο 26χρονος Βραζιλιάνος, που σημείωσε το δεύτερο παγκόσμιο ρεκόρ της βραδιάς στα 400μ. εμπ. με 45.80.

Όταν ο Κάρστεν Βάρχολμ στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο το 2021 γινόταν ο πρώτος αθλητής που κατέβαινε τα 46 δευτερόλεπτα στο αγώνισμα, σημειώνοντας 45.94, γράφαμε πως «έκανε παγκόσμιο ρεκόρ στα χαμηλά εμπόδια, λες και δεν είχε εμπόδια στη διαδρομή του!».

¡RÉCORD DEL MUNDO! 🌍Alison dos Santos acaba de hacer historia en Zúrich 🇧🇷



💥 45.80 en los 400 vallas

⚡️ 14 centésimas menos que el récord de Warholm (45.94)

😱 Y lo más increíble: ¡Warholm corría en la calle de al lado!pic.twitter.com/02jWcgI8UH — LBDC / labolsadelcorredor.com (@BolsaCorredor) August 27, 2026

Ε, αυτό το παγκόσμιο ρεκόρ εδώ και μερικές ώρες ανήκει στην ιστορία, με τον Βάρχολμ να το ζει από κοντά, ήταν 2ος με 46.69 και βλέποντας τον Ντος Σάντος στην τελική ευθεία να χάνεται από το πεδίο που θα μπορούσε να τον απειλήσει.

«Ήταν ένα ρεκόρ που αποτέλεσε μέρος του εαυτού μου αυτά τα πέντε χρόνια. Ήμουν ο πρώτος που έσπασε τα 46 δευτερόλεπτα, ήταν μια καταπληκτική εμπειρία. Φυσικά, ήθελα να το έχω, αλλά αυτό είναι το νόημα του αθλητισμού», είπε ο Νορβηγός, αναγνωρίζοντας ιπποτικά το επίτευγμα του Ντος Σάντος.

The 400mH has a new king!!👑



Alison dos Santos 🇧🇷 is now the fastest man in event history, taking 0.14 off the World Record set by Karsten Warholm in 2021. pic.twitter.com/lgi4aH5G74 — Track & Field Gazette (@TrackGazette) August 27, 2026

Η στιγμή που λίγο έλειψε να του στοιχίσει τη ζωή

Ο Άλισον ντος Σάντος γεννήθηκε στις 3 Ιουνίου 2000 στο Σάο Χοακίμ ντα Μπάρα, ένα μικρό δήμο στην πολιτεία του Σαν Πάουλο.

Σε ηλικία έζησε μια εμπειρία που σημάδεψε τη ζωή του, όταν άθελά του ένα τηγάνι με καυτό λάδι έπεσε στο πρόσωπο και στο σώμα του. Η γρήγορη αντίδραση του παππού του να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο αποδείχθηκε σωτήρια για τη ζωή του μικρού Άλισον, που χρειάστηκε να νοσηλευτεί για διάστημα τεσσάρων μηνών.

Όμως τα σημάδια από τα εγκαύματα τρίτου βαθμού στο πρόσωπο, στο τριχωτό της κεφαλής, στο στήθος και στα χέρια έμειναν και με αυτά έπρεπε να μεγαλώσει.

«Ήταν το περιβάλλον, η φιλία, η αγάπη που μπόρεσαν να μου δώσουν τη δύναμη να το ξεπεράσω αυτό. Χρειαζόμουν υποστήριξη, αλλά δεν μπόρεσα ποτέ να τη ζητήσω, όμως την έλαβα χωρίς να τη ζητήσω εγώ», είχε δηλώσει ο Ντος Σάντος τον Σεπτέμβριο του 2025, παραμονές του παγκοσμίου πρωταθλήματος στο Τόκιο κι αναφερόταν στα μέλη της ομάδας του Σάο Χοακίμ ντα Μπάρα.

Alison dos Santos, Piu, Gelado 🥶, Malvadão, Pai dos 400 com barreira, o não-derrotado em 2026 - ou simplesmente Sr. Recordista Mundial.



Alison bateu o recorde mundial com o tempo de 45.80 segundos na prova dos 400m com barreira na Diamond League. O melhor tempo da história é do… pic.twitter.com/vCtUmUFlz8 — Jogos Olímpicos™ (@JogosOlimpicos) August 28, 2026

«Αναρωτιόμουν, "είμαι διαφορετικός;", με κορόιδευαν για τις ουλές μου»

Όμως η πορεία ενηλικίωσης δεν ήταν εύκολη, καθώς στην εφηβική ηλικία εκτός από το ψυχολογικό κομμάτι, έπρεπε να διαχειριστεί και συμπεριφορές που έφεραν πόνο.

«Αναρωτιόμουν, είμαι διαφορετικός; Μπορώ να το διορθώσω αυτό; Τι μπορώ να κάνω για να λύσω αυτό το πρόβλημα;» θυμάται ο Ντος Σάντος, φέρνοντας στη μνήμη του λόγια από συνομήλικούς του, για την εξωτερική του εμφάνιση.

«Έλεγαν γι' αυτό που έβλεπαν, δεν καταλάβαιναν τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό για κάποιον. Έπρεπε να περάσω κάποιες σκοτεινές στιγμές. Αλλά έπρεπε να καταλάβω ότι δεν θα ήμουν ο εαυτός μου, αν δεν είχα τα εγκαύματα» σημείωνε ο Ντος Σάντος και πρόσθετε: «Ο φίλοι μου από τον στίβο τον έβλεπαν με άλλο τρόπο. Όχι σαν τον τύπο με τις ουλές, αλλά σαν έναν καλό άνθρωπο, με καλή αίσθηση του χιούμορ και κάποιον που μπορούσε πραγματικά να τρέξει».

Αυτό ήταν το σημείο που τον βοήθησε να αφιερωθεί στον στίβο και στα χαμηλά χρόνια και να εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους δρομείς όλων των εποχών.

Τη συλλογή του κοσμούν το χρυσό μετάλλιο από το παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2022 στο Όρεγκον με 46.29, τα χάλκινα μετάλλια από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο το 2021 και στο Παρίσι το 2024 και το ασημένιο από το παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο το 2025. Και τώρα έχει και το παράσημο του κατόχους της παγκόσμιας επίδοσης.

«Ένιωθα ότι θα μπορούσα να σπάσω το παγκόσμιο ρεκόρ καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Σήμερα μπόρεσα να το εκτελέσω» δήλωσε ο Ντος Σάντος, ο οποίος με μαλλιά αφάνα πριν από πέντε ημέρες, σημείωνε την 3η επίδοση της καριέρας του (46.43) στο Χορζόφ και στο Diamond League της Σιλεσίας.

«Έδειξα σε αυτόν τον αγώνα ότι ήμουν γρήγορος, ότι ήμουν δυνατός, δεν μπορείς να σχεδιάσεις το παγκόσμιο ρεκόρ, αλλά ξέρεις πώς νιώθεις Είναι απλά ξεχωριστό. Το να καταρρίπτω το ρεκόρ με τον Κάρστεν (σ.σ. Βάρχολμ) εδώ είναι διαφορετικό. Αυτός άνοιξε τον δρόμο και έδειξε ότι χρόνος πιο γρήγορος από τα 45 δευτερόλεπτα ήταν δυνατός. Βελτιωνόμαστε, γινόμαστε καλύτεροι, τρέχουμε πιο γρήγορα. Και μόνο που κατάφερα να πετύχω το παγκόσμιο ρεκόρ στον ίδιο αγώνα μαζί του, ήταν καταπληκτικό, απλώς μοιραστήκαμε τη στιγμή» δήλωσε ο Βραζιλιάνος μετά την ιστορική κούρσα στη Ζυρίχη.