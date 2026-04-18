Φινάλε για τις ελληνικές παρουσίες που ολοκληρώθηκαν στο Ευρωπαϊκό τζούντο στην Τιφλίδα της Γεωργίας με την Ελισάβετ Τελτσίδου να ξεχωρίζει ανάμεσα σε αυτές.

Πιο συγκεκριμένα η κορυφαία Ελληνίδα τζουντόκα έφτασε μέχρι τον τελικό αγώνα του ρεπεσάζ στα -70κ για να διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τζούντο, ωστόσο γνώρισε την ήττα από τη Ρωσίδα Μαντίνα Ταϊμάζοβα. Έτσι η Ελλάδα έμεινε χωρίς μετάλλιο για πρώτη φορά από το 2023. Καθώς το 2024 και το 2025 έχει κερδίσει το αργυρό μετάλλιο.

Αν και ξεκίνησε περνώντας τα εμπόδια της Ναντί Τζαφάρ (Βουλγαρία) και της Μάργκιτ Ντε Φόογκτ (Ολλανδία).Στα προημιτελικά, όμως, βρήκε τη γνώριμη αντίπαλο Σόφι Οζμπάς, από την οποία ηττήθηκε με ίπον, σε μια επανάληψη deja vu του περσινού τελικού. Η Ουγγαρέζα προχώρησε μέχρι την υπεράσπιση του τίτλου της, «σπρώχνοντας» την Ελληνίδα στα ρεπεσάζ. Εκεί, η Τελτσίδου ξεκίνησε ιδανικά με ίπον απέναντι στη Σουηδέζα Ίντα Έρικσον, όμως στον αγώνα για το μετάλλιο ηττήθηκε με 0-2 βαζαάρι από την Ταϊμάζοβα. Τελικός απολογισμός για την Ελληνίδα αθλήτρια η 5η θέση.

Ακόμη ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης των -90 κιλών,Θοδωρής Τσελίδης, δεν βρέθηκε σε καλή μέρα. Στην πρεμιέρα του απέναντι στον Ισραηλινό Ρόι Σιβάν δέχθηκε τρία σίντο και αποκλείστηκε νωρίς. Στην ίδια κατηγορία, ο Θανάσης Μυλωνέλης ξεπέρασε τα εμπόδια των Άλεξ Μπάρτο και Αουγκούστας Σλίτερις, όμως στους «16», παρότι προηγήθηκε, δέχθηκε ίπον από τον Ρουμάνο Άλεξ Κρετ και έμεινε εκτός.

Οι υπόλοιπες ελληνικές παρουσίες

Στα -81 κιλά, ο Μιχάλης Τσουτλασβίλι αποκλείστηκε από τον Λευκορώσο Τσάρνιακ, ενώ ο Άρης Ζάραγκας νίκησε τον Αλβανό Βρενόζι πριν λυγίσει απέναντι στον μετέπειτα «αργυρό» Γεωργιανό Τάτο Γκριγκαλασβίλι.

Τέλος, στα -73 κιλά, οι πρωτοεμφανιζόμενοι Γκίνης και Τσαπάρας γνώρισαν ήττες από τους Λέβι και Χεϊντάροφ, αποκομίζοντας πολύτιμες εμπειρίες για τη συνέχεια.



