Η Μαρία Σάκκαρη έμαθε το μονοπάτι της στο WTA 500 στο Τόκιο, όπου στον 2ο γύρο υπάρχει συνάντηση με την Έλενα Ριμπάκινα.

Η Μαρία Σάκκαρη θα ολοκληρώσει τις φετινές της αγωνιστικές υποχρεώσεις από το WTA 500 στο Τόκιο και το Σάββατο (24/10) έγινε η κλήρωση του κυρίως ταμπλό, που ξεκινά τη Δευτέρα (26/10).

Η Σάκκαρη στον 1ο γύρο θα αντιμετωπίσει παίκτρια από τα προκριματικά κι εφόσον περάσει, στη φάση των «16» θα παίξει με την Έλενα Ριμπάκινα.

Η νικήτρια στα προημιτελικά θα έχει πιθανές αντιπάλους τη Λέιλα Φερνάντεζ ή την Ελίζ Μέρτενς και στα ημιτελικά μια εκ των Μπελίντα Μπέντσιτς και Σοράνα Κιρστέα.

Η Μάγια Χβαλίνσκα είναι Νο.2 στο ταμπλό, ενδιαφέρον παρουσιάζει η συνάντηση ανάμεσα στη Ναόμι Οσάκα και την Τζασμίν Παολίνι στον 1ο γύρο, ενώ στον 2ο γύρο υπάρχει πιθανή διασταύρωση της Νίκολα Μπαρτούνκοβα με την Ντιάνα Σνάιντερ.