Σάκκαρη: Τι έβγαλε η κλήρωση στο WTA 500 στο Τόκιο
Η Μαρία Σάκκαρη θα ολοκληρώσει τις φετινές της αγωνιστικές υποχρεώσεις από το WTA 500 στο Τόκιο και το Σάββατο (24/10) έγινε η κλήρωση του κυρίως ταμπλό, που ξεκινά τη Δευτέρα (26/10).
Η Σάκκαρη στον 1ο γύρο θα αντιμετωπίσει παίκτρια από τα προκριματικά κι εφόσον περάσει, στη φάση των «16» θα παίξει με την Έλενα Ριμπάκινα.
Η νικήτρια στα προημιτελικά θα έχει πιθανές αντιπάλους τη Λέιλα Φερνάντεζ ή την Ελίζ Μέρτενς και στα ημιτελικά μια εκ των Μπελίντα Μπέντσιτς και Σοράνα Κιρστέα.
Η Μάγια Χβαλίνσκα είναι Νο.2 στο ταμπλό, ενδιαφέρον παρουσιάζει η συνάντηση ανάμεσα στη Ναόμι Οσάκα και την Τζασμίν Παολίνι στον 1ο γύρο, ενώ στον 2ο γύρο υπάρχει πιθανή διασταύρωση της Νίκολα Μπαρτούνκοβα με την Ντιάνα Σνάιντερ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.