Οι δηλώσεις του προπονητή της Δόξας Λευκάδας Elabet, Θοδωρή Τερζή, μετά τη δεύτερη σερί νίκη της ομάδας του στη GBL.

Η Δόξα Λευκάδας Elabet πέρασε από τις Κυκλάδες και τη Μύκονο με 73-59 και πέτυχε τη δεύτερη διαδοχική της νίκη στη φετινή GBL. Ο κόουτς της ομάδας, Θοδωρής Τερζής, μετά τη λήξη της αναμέτρησης και το μεγάλο διπλό της ομάδας του, στάθηκε στη σημασία της νίκης και την αμυντική λειτουργία του συνόλου του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Θοδωρή Τερζή:

«Για εμάς είναι μια σημαντική νίκη, γιατί είμαστε μια νέα ομάδα. Είμαστε ένα σύνολο που δουλεύει καθημερινά, βελτιώνεται και εξελίσσεται.

Καταφέραμε να πάρουμε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη απέναντι σε έναν πάρα πολύ καλό αντίπαλο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Όσον αφορά το παιχνίδι, είχαμε κάνει μια συγκεκριμένη προσέγγιση, γνωρίζοντας ότι αγωνιζόμασταν εκτός έδρας.

Η Μύκονος, στο τελευταίο παιχνίδι της στην Ευρώπη, είχε παίξει πολύ καλά και είχε καταφέρει να κάνει την ανατροπή, σκοράροντας 13 τρίποντα. Είχαμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το στοιχείο, θέλοντας να μην επιτρέψουμε στον αντίπαλο να σκοράρει περισσότερα από 10 τρίποντα.

Είχαμε κάνει το ίδιο λάθος απέναντι στον Κολοσσό. Σήμερα, νομίζω ότι δεχθήκαμε μόλις 4-5 τρίποντα. Άρα, σε αυτό το κομμάτι πετύχαμε τον στόχο μας. Γενικά, παρουσιάσαμε μια βελτιωμένη εικόνα στην άμυνα. Για μεγάλο χρονικό διάστημα του αγώνα, ήμασταν στο επίπεδο που θέλουμε αμυντικά. Στη συνέχεια, ήρθε και η επίθεση».