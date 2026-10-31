Κηφισιά - Ολυμπιακός: Συγκλονιστικό φινάλε με τα γκολ των Σόουζα και Ζέλσον Μαρτίνς για το 2-3
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Απίθανο φινάλε στη Λεωφόρο με την Κηφισιά να ισοφαρίζει σε 2-2 στο 91' με τον Ζέρσον Σόουζα και τον Ζέλσον Μαρτίνς στο 95' να δίνει τη νίκη στον Ολυμπιακό.
Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων η Κηφισιά κατάφερε να ισοφαρίσει τον Ολυμπιακό με κεφαλιά του Ζέρσον Σόυζα που έγραψε το 2-2.
Ωστόσο, ο Ολυμπιακός κατάφερε να φύγει με τους τρεις βαθμούς, με τον Ζέλσον Μαρτίνς με πλασέ στο 95' να κάνει το 2-3 δίνοντας τη νίκη στους ερυθρόλευκους σε ένα τρομερό φινάλε στη Λεωφόρο.
@Photo credits: INTIME
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