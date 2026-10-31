Απίθανο φινάλε στη Λεωφόρο με την Κηφισιά να ισοφαρίζει σε 2-2 στο 91' με τον Ζέρσον Σόουζα και τον Ζέλσον Μαρτίνς στο 95' να δίνει τη νίκη στον Ολυμπιακό.

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων η Κηφισιά κατάφερε να ισοφαρίσει τον Ολυμπιακό με κεφαλιά του Ζέρσον Σόυζα που έγραψε το 2-2.

Ωστόσο, ο Ολυμπιακός κατάφερε να φύγει με τους τρεις βαθμούς, με τον Ζέλσον Μαρτίνς με πλασέ στο 95' να κάνει το 2-3 δίνοντας τη νίκη στους ερυθρόλευκους σε ένα τρομερό φινάλε στη Λεωφόρο.