Με γκολ του Ζέλσον στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ολυμπιακός επικράτησε με 3-2 της Κηφισιάς Tutu Deals στην Λεωφόρο. Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες στιγμές του ματς.

Σε ένα παιχνίδι που... έσπασε καρδιές, ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει μεγάλη νίκη επικρατώντας με 3-2 της Κηφισιάς Tutu Deals στην Λεωφόρο. Μια νίκη που ήρθε για τους Πειραιώτες στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα πέντε γκολ, αλλά και τις πολλές καλές στιγμές που είχε και για τις δύο ομάδες.