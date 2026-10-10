Η Μίρα Αντρέεβα και η Τσινγκουέν Ζενγκ επικράτησαν στα ημιτελικά του China Open και θα παλέψουν στο τελικό για τον τίτλο στο Πεκίνο.

Η Μίρα Αντρέεβα νίκησε 2-0 και πήγε τελικό στο China Open, αποκλείοντας τη Νίκολα Μπαρτούνκοβα με 6-2, 6-2. Παράλληλα, η Τσινγκουέν Ζενγκ πέρασε με 2-0 στο τελικό του WTA 1000 μέσα στη χώρα της, νικώντας 7-5, 6-2 την Ελίζ Μέρτενς.

Αντρέεβα και Μπαρτούνκοβα βρέθηκαν αντιμέτωπες για πρώτη φορά μόλις ένα μήνα πριν, στο τρίτο γύρο του US Open, όπου η Ρωσίδα επικράτησε με 2-0.

Η Αντρέεβα, Νο.3 στο κόσμο, ήταν καταιγιστική και καθάρισε σχετικά γρήγορα την αναμέτρηση, σε μία ώρα και ένα τέταρτο. Η Ρωσίδα τενίστρια ξεκίνησε δυνατά στο πρώτο σετ του αγώνα, παίρνωντας, με δύο break, προβάδισμα με 4-0. Η Μπαρτούνκοβα προσπάθησε να αντιδράσει και με break μείωσε σε 4-2. Η Αντρέεβα, όμως, «έσπασε» άλλη μία φορά το service της Τσέχας και πήρε το σετ με 6-2.

Στο δεύτερο σετ, το σενάριο ήταν παρόμοιο. Η Αντρέεβα, αφού προηγήθηκε με 2-1, έκανε break και έστησε στο τοίχο το Νο.28 της παγκόσμιας κατάταξης, σημειώνοντας το 3-1. Η Ρωσίδα δεν καθυστέρησε παρεταίρω και πήρε και αυτό το σετ με 6-2 και τελικό σκορ 2-0.

MIRRA ANDREEVA REACHES THE CHINA OPEN FINAL 👑 ​The fourth seed dominates Nikola Bartunkova 6-2, 6-2 in Beijing to storm into the championship match. ​With this victory, she guarantees a new career-high at world No. 3. https://t.co/0Pc3bt328q — Kalshi Tennis (@KalshiTen) October 10, 2026

Όπως και το πρώτο ζευγάρι έτσι και η Ζενγκ με την Μέρτενς έχουν παίξει αντίπαλες άλλη μία φορά. Η Ζενγκ είχε νικήσει με 2-1 πριν ένα χρόνο στη χωμάτινη επιφάνεια του WTA 500 του Τσάρλεστον.

Στο πρώτο σετ, η Κινέζα ξεκίνησε πολύ καλά παίρνοντας προβάδισμα 4-1 με ένα break. Η Μέρτενς αντέδρασε και «έσπασε» το service της Ζενγκ, φτάνοντας στην ισοφάριση και το 4-4. Στη συνέχεια, η Ασιάτισσα,Νο.28 παγκοσμίως, προηγήθηκε με 6-5 και στο 12ο game έκανε μεγάλο break και πήρε το σετ 7-5.

Στο δεύτερο σετ, η Ζενγκ μπήκε ξανά δυνατά και προηγήθηκε με 3-0. Αυτή τη φορά η Βελγίδα, Νο.14 στο world ranking, δεν μπόρεσε να αντιδράσει και η Κινέζα πήρε άνετα το σετ με 6-2 και τον ημιτελικό με 2-0 σετ.

ZHENG QINWEN MAKES HISTORY IN BEIJING 🇨🇳 ​The world No. 54 defeats Elise Mertens 7-5, 6-2 to become the first ever Chinese finalist at the China Open. ​A monumental achievement on home soil. https://t.co/w6ONW1P02x October 10, 2026

Ο τελικός μεταξύ Αντρέεβα και Ζενγκ θα διεξαχθεί την Κυριακή (11/10, 14:30). Οι δύο τενίστριες έχουν «συγκρουστεί» μόνο μία φορά, ξανά όμως στο China Open του Πεκίνου, πριν δύο χρόνια με την Ζενγκ να επικρατεί τότε με 2-1 σετ στα προημιτελικά της ίδιας διοργάνωσης.