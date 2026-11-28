Με τον Αμπντάλα Σίμα να σκοράρει πέντε φορές, η Λανς κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες, συντρίβοντας με 5-2 την Ανζέ εκτός έδρας.

Προερχόμενη από πέντε ματς χωρίς νίκη σε όλες τις διοργανώσεις, διάστημα στο οποίο καταγράφηκε, μεταξύ άλλων, το ταπεινωτικό 9-1 από την Κόμο, η Λανς πήγε στα μέρη του Λίγηρα για να αντιμετωπίσει την προτελευταία Ανζέ, θέλοντας να επιστρέψει επιτέλους στα θετικά αποτελέσματα.

Και μπορεί τα πράγματα να πήγαιναν για αρκετή ώρα στραβά, με τους γηπεδούχους να προηγούνται 1-0 και 2-1, ο Αμπντάλα Σίμα ανέλαβε δράση και με πέντε γκολ, χάρισε στη Ρασίνγκ ένα τρομερό διπλό με σκορ 5-2!

Ο Σενεγαλέζος εξτρέμ, που τοποθετήθηκε στην κορυφή της επίθεσης από τον Ντιντιέ Ντιγκάρ, ήταν ασταμάτητος και αφού ισοφάρισε δις στο 43ο και στο 64ο λεπτό, πέτυχε ακόμα τρία τέρματα (70', 76', 81') και διαμόρφωσε το εντυπωσιακό τελικό αποτέλεσμα.

Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής έγινε ο πρώτος που καταφέρνει κάτι τέτοιο στη Ligue 1 μετά από δώδεκα χρόνια, με τον Κάρλος Λεονάρντο της Νις να είναι ο τελευταίος μέχρι σήμερα.