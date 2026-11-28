Ο Ολυμπιακός άντεξε στην πίεση της Τεράσα, νίκησε με 14-13 στον Πειραιά κι έμεινε μόνος πρώτος στον Γ' Όμιλο του Chanpions League γυναικών.

Ο Ολυμπιακός ξεπερνώντας και τα δικά του προβλήματα, νίκησε την Τεράσα με 14-13 στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά, στο ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής του Γ' ομίλου στο Champions League γυναικών.

Οι πρωταθλήτριες Ευρώπης διατήρησαν το νικηφόρο σερί στον όμιλο κι αν δεν υπάρξει κάποια έκπληξη, η πρώτη θέση θα κριθεί στην έδρα της Τεράσα, στην 6η και τελευταία αγωνιστική, στις 13 Μαρτίου 2027.

Το παιχνίδι ήταν αμφίρροπο σε όλη τη διάρκειά του. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 2-0 και 3-1, στα μέσα του 1ου οκταλέπτου, με την Τεράσα να προσπερνά με 4-3, όμως οι Χάιντου και Άντριους έφεραν νέα ανατροπή για το 5-4, στο 1ο οκτάλεπτο.

Η ισπανική ομάδα με τρία διαδοχικά γκολ, ξέφυγε με 7-5 (3:33), όμως τα γκολ από τις Σαλταμανίκα και Σάντα, έφεραν το ισόπαλο 7-7, για το πρώτο ημίχρονο.

Η Άλις Γουίλιαμς με τρία γκολ, διατήρησε ισάριθμο προβάδισμα ενός γκολ για την Τεράσα, με την Πρατς να πετυχαίνει το 11-10 για τις φιλοξενούμενες (1:49), όμως τα γκολ στην παίκττια παραπάνω από την Άντριους (1:34) και τη Σάντα (00:07), έφεραν νέα «ερυθρόλευκη» ανατροπή για το 12-11.

Η Σταματοπούλου είχε διπλή απόκρουση σε εκτέλεση πέναλτι από τη Γουίλιαμς (5:24), με πέναλτι που κέρδισε η Μυριοκεφαλιτάκη-που αγωνίστηκε με θλάση- η Ειρήνη Νίνου πέτυχε το 13-11 (4:17), η Τριχά στην κόντρα πέτυχε το 14-12 (2:10), με τη Ζέγκεντι να μειώνει σε 14-13 (00:43), η Τριχά χρεώθηκε με αποβολή τρία δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, με την Σταματοπούλου να διατηρεί τη νίκη, αποκρούοντας στο σουτ από την Κασάντο Λόπεθ.

«Εμείς το κάναμε δύσκολο. Ήμασταν πολύ κακοί στην παίκτρια παραπάνω. Κρατάμε τους τρεις πόντους και συνεχίζουμε» είπε ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Γιώργος Ντόσκας.

«Δεν είναι κάτι αξιοσημείωτο ότι έπαιξα με θλάση. Έπρεπε και θέλαμε να το κερδίσουμε. Δεδομένων των συνθηκών πήγε αρκετά καλά. Ήταν μία πολύ δύσκολη περίοδος για την ομάδα μου», δήλωσε η Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη.

Τα οκτάλεπτα: 5-4, 2-3, 5-4, 2-2.

Ολυμπιακός (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Ελληνιάδη, Σαλταμανίκα 1, Σάντα 3, Τριχά 1, Άντριους 3, Σιούτη, Πάτρα, Ε. Νίνου 2, Β. Πλευρίτου 1, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Νίγκρο, Χάιντου 3

Τεράσα (Χαβιέ Πέρεθ Πολόνιο): Καλβίγιο, Ορτίθ, Λόπεθ Κ., Μορίγιο, Μαρτίνεθ Μ., Γκρανέρο 4, Μπερτράν, Πρατς 2, Σέγκεντι 1, Κορντοβάνι, Μαρτίνεθ Φ. 1, Γουίλιαμς 5, Ερέρα, Λόπεθ Β.

Η 3η αγωνιστική-Βαθμολογία

Ολυμπιακός-Τεράσα 14-13

20:00 Εθνικός-Οριτσόντε Κατάνια

H βαθμολογία

1.Ολυμπιακός 9

2.Τεράσα 6

3.Εθνικός 0

4.Οριτσόντε 0



