Η Μίρα Αντρέεβα και η Νίκολα Μπαρτούνκοβα νίκησαν στα προημιτελικά του China Open και θα «μονομαχήσουν» για μία θέση στο τελικό του WTA 1000 στο Πεκίνο.

Η Μίρα Αντρέεβα νίκησε 2-0 την Εκατερίνα Αλεξάντροβα με 7-6(4), 7-6(3), ενώ η Νίκολα Μπαρτούνκοβα επικράτησε εύκολα 2-0, σοκάροντας την Καρολίνα Μούτσοβα με 6-3, 6-0. Οι δύο τενίστριες προκρίθηκαν στα ημιτελικά του China Open και θα παλέψουν μεταξύ τους για το εισιτήριο του τελικού του WTA 1000 στο Πεκίνο.

Στο πρώτο, χρονικά, παιχνίδι του σημερινού προγράμματος της διοργάνωσης, η Μπαρτούνκοβα αντιμετώπισε την συμπατριώτισσα της, Μούτσοβα. Οι δύο Τσέχες, ως τώρα δεν είχαν βρεθεί ποτέ αντιμέτωπες και κλήθηκαν να «συγκρουστούν» για πρώτη φορά.

Στο πρώτο σετ, η Μπαρτούνκοβα «έσπασε» τα δύο πρώτα service της Μούτσοβα και διατήρησε τα δικά της, παίρνοντας προβάδισμα 5-0 στα games. Η Μούτσοβα, όντας με την πλάτη στο τοίχο, προσπάθησε να αντιδράσει και πήρε τα τρία επόμενα games κάνοντας και ένα break μειώνοντας σε 5-3. Η Μπαρτούνκοβα, όμως βρισκόταν σε πολύ πλεονεκτική θέση, και καθάρισε το σετ με 6-3 χωρίς να αφήσει ελπίδες για ανατροπή στη συμπατριώτισσά της και Νο.7 στο κόσμο.

Στο δεύτερο σετ, η 20χρονη Μπαρτούνκοβα, Νο.34 της παγκόσμιας κατάταξης, επιβλήθηκε άνετα, σημειώνοντας τρία break και πήρε σχετικά γρήγορα το σετ με 6-0, μέσα σε 27 λεπτά. Η Μούτσοβα δεν είχε καθαρό μυαλό σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, καταγράφοντας 37 αβίαστα λάθη.

ANOTHER SENSATIONAL UPSET FOR NIKOLA BARTUNKOVA IN BEIJING 🚨 The 20-year-old drops just three games against 7th seed Karolina Muchova, storming to a 6-3, 6-0 victory in just over an hour. Her third career top 10 win books her place in the semifinals. https://t.co/P7otrMhZfa — Kalshi Tennis (@KalshiTen) October 8, 2026

Στη δεύτερη αναμέτρηση της ημέρας για το China Open, η Αντρέεβα ζορίστηκε απέναντι στη Ρωσίδα και συμπατριώτισσα της, Αλεξάντροβα, αλλά το Νο.5 του world ranking πήρε τη νίκη-εισιτήριο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Μπορεί η Αντρέεβα να είναι ανώτερη στη κατάταξη αλλά, στις μέχρι σήμερα δύο μεταξύ τους συναντήσεις η Αλεξάντροβα είχε νικήσει.

Στο πρώτο σετ ενός ακόμα εμφυλίου, η Αντρέεβα «έσπασε» με το «καλημέρα» το service της αντιπάλου της και προηγήθηκε με 3-2 games. Η Αλεξάντροβα, Νο.23 παγκοσμίως, έκανε δύο break και 3-0 σερί games μπαίνοντας μπροστά με 5-3. Η Αντρέεβα απάντησε άμεσα με break και έφερε τα games στο 5-4. Οι δύο τενίστριες διατήρησαν τα service τους μέχρι το 6-6 και το tie-break. Εκεί η Αντρέεβα επιβλήθηκε με 7-4 κάνοντας το 1-0 στα σετ.

Στο δεύτερο σετ της αναμέτρησης, η Αντρέεβα, επιβεβαιώνοντας το τίτλο του φαβορί, μπήκε μπροστα στα games με 5-2 πετυχαίνοντας και ένα break. Η Αλεξάντροβα, παρόλα αυτά βρήκε την δύναμη να επιστρέψει στον αγώνα παρά τα 35 αβίαστα λάθη που κατέγραψε. Με δύο συνεχόμενα break και 4-0 σερί στα games, ανέτρεψε το σκορ του σετ σε 6-5. Η Αντρέεβα απάντησε ξανά όμως με break και έστειλε για δεύτερη φορά τον αγώνα στο tie-break. Η σπουδαία Αντρέεβα ήταν αποφασισμένη και εκμεταλλευόμενη τα λάθη της αντιπάλου της, έκανε το 7-3 και το 2-0 συνολικα στον αγώνα, παιρνόντας στην επόμενη φάση.

MIRRA ANDREEVA INTO THE SEMIFINALS IN BEIJING 🚨 ​The world No. 5 battles past Ekaterina Alexandrova 7-6 (4), 7-6 (3) in just under two hours. ​At 19 years old, she becomes the youngest player to reach this stage here since 2007. https://t.co/5ApEDXDP7m October 8, 2026

Την Παρασκευή (9/10) θα γίνουν οι άλλοι δύο πρημιτελικοί του China Open. Από τα ζευγάρια Τσινγκουέν Ζενγκ-Ελίνα Σβιτόλινα και Ελίζ Μέρτενς-Ίγκα Σβιόντεκ θα προκύψει το δίδυμο του δεύτερου ημιτελικού του WTA 1000 που διεξάγεται στο Πεκίνο.