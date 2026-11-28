Οι δηλώσεις του Γκονσάλο Φέιο στην κάμερα της Magenta TV μετά τη «λευκή» ισοπαλία του Αστέρα AKTOR με τον Βόλο ΕLABET.

Ο Αστέρας AKTOR δεν κατάφερε ούτε στο Πανθεσσαλικό να κάνει την πρώτη του νίκη στην εποχή του Γκονσάλο Φέιο, καθώς έμεινε στην ισοπαλία δίχως σκορ (0-0) με τον Βόλο ΕLABET. O Πορτογάλος τεχνικός μίλησε στην κάμερα της Magenta TV τόσο για το ματς, όσο και για τις σημαντικές απουσίες των Μπαρτόλο - Κουρμπέλη.

Οι δηλώσεις του Γκονσάλο Φέιο

Για το αν είναι ικανοποιημένος: «Οχι, είμαι ικανοποιημένος μόνο όταν κερδίζουμε. Σε σχέση όμως με το προηγούμενο ματς, σήμερα ήρθαμε ισόπαλοι. Δεν είμαι ικανοποιημένος από το τελικό αποτέλεσμα. Το μυστικό είναι να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε».

Για τι έφταιξε και δεν ήρθε το γκολ: «Είναι πολλά πράγματα, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι πρέπει να αυξήσουμε τη επίσκεψη μας στο αντίπαλο τρίτο του γηπέδου. Να επισκεπτόμαστε την αντίπαλη περιοχή με περισσότερους ποδοσφαιριστές ώστε να μπορέσουμε να σκοράρουμε».

Για το πόσο του λείπει ο Μπαρτόλο: «Ενας προπονητής είναι χαρούμενος όταν έχει όλους τους παίκτες του διαθέσιμους. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι είναι σημαντικοί και είναι εκτός, όπως ο Μπαρτόλο και ο Κουρμπέλης. Αλλά ο προπονητής πρέπει να πορευτεί με τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του».