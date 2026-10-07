WTA: Εκτός προημιτελικών η Γκοφ , συνεχίζει η Σβιόντεκ στο Πεκίνο
Συμπληρώνεται σταδιακά το ταμπλό των προημιτελικών του WTA 1000 στο Πεκίνο, με την Κόκο Γκοφ να λείπει από αυτό, μετά τον αποκλεισμό της από την Ελίζ Μέρτενς με 6-3, 6-3. Παράλληλα, η Ίγκα Σβιόντεκ ξεπέρασε άνετα το εμπόδιο της Ίβα Γιόβιτς με 6-1, 6-3 παίρνοντας το εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.
Η Γκοφ αν και είχε περισσότερους winners από τη Βελγίδα (17-13), υπέπεσε σε τριπλάσια αβίαστα λάθη (34-11), ενώ την ίδια στιγμή η Μέρτενες είχε 24/30 κερδισμένους πόντους από το 1ο σερβίς, ενώ «έσπασε» τέσσερις φορές το σερβίς της 22χρονης Αμερικανίδας.
Η Γκοφ δεν βρήκε ποτέ ρυθμό στο παιχνίδι και η Βελγίδα, Νο.16 στο κόσμο, επικράτησε με σχετική ευκολία 6-3, 6-3. Τη στιγμή, μάλιστα που έχανε με 6-3, 4-1, η Γκοφ είπε στην ομάδα της: «Δεν έχω ενέργεια. Προσπαθώ, δεν έχω ενέργεια. Δεν μπορώ να δω την μπάλα, νιώθω ότι θα λιποθυμήσω».
Secured the W with an ace 🔥 @elise_mertens defeats Gauff in Beijing to move on to the quarterfinals! #ChinaOpen https://t.co/sCJIVHvH4z— wta (@WTA) October 7, 2026
Αντίπαλος στα προημιτελικά για τη Μέρτενς θα είναι η Ίγκα Σβιόντεκ. Η Πολωνή τενίστρια πέρασε ακάθεκτη στις «8» της διοργάνωσης νικώντας άνετα την Ίβα Γιόβιτς με 6-1, 6-3. Η Σβιόντεκ, Νο.9 παγκοσμίως, με δύο break ξεκίνησε με 5-0 στο πρώτο σετ, ενώ η Γιόβιτς πήρε μόνο το έκτο game, με την Πολωνή να σημειώνει το 6-1. Στο δεύτερο σετ, η Σβιόντεκ ξεκίνησε με break, αλλά η Γιόβιτς αντέδρασε και γύρισε σε 3-2 τα games με ένα break. Η Σβιόντεκ όμως έδειξε την ανωτερότητά της και με 4-0 σερί και δύο break, έκανε το 6-3, παίρνοντας το εισιτήριο για τα προημιτελικά.
Iga advances ✅ @iga_swiatek caps off an incredible showing in Beijing against Jovic! #ChinaOpen https://t.co/jsTcgEmr8y— wta (@WTA) October 7, 2026
Η Κινγουέν Ζενγκ, αντίστοιχα, επικράτησε της Αλίνα Χαράεβα με 6-1, 2-6, 6-4 και προκρίθηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης που γίνεται στη χώρα της. Η Κινέζα, No.42 στο world ranking, περιμένει να μάθει την αντίπαλο της, που θα προκύψει από το ζευγάρι Αν Λι-Ελίνα Σβιτόλινα
H Χαράεβα με την πορεία της στο WTA 1000 του Πεκίνου, κέρδισε 19 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη και για πρώτη φορά η 24χρονη βρέθηκε στο Top100 (No.99).
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