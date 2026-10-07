Η Κόκο Γκοφ αποκλείστηκε στη φάση των «16» του WTA 1000 στο Πεκίνο από την Ελίζ Μέρτενς με 2-0, εύκολα στα προημιτελικά η Ίγκα Σβιόντεκ νικώντας την Ίβα Γιόβιτς με 2-0 σετ.

Συμπληρώνεται σταδιακά το ταμπλό των προημιτελικών του WTA 1000 στο Πεκίνο, με την Κόκο Γκοφ να λείπει από αυτό, μετά τον αποκλεισμό της από την Ελίζ Μέρτενς με 6-3, 6-3. Παράλληλα, η Ίγκα Σβιόντεκ ξεπέρασε άνετα το εμπόδιο της Ίβα Γιόβιτς με 6-1, 6-3 παίρνοντας το εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Η Γκοφ αν και είχε περισσότερους winners από τη Βελγίδα (17-13), υπέπεσε σε τριπλάσια αβίαστα λάθη (34-11), ενώ την ίδια στιγμή η Μέρτενες είχε 24/30 κερδισμένους πόντους από το 1ο σερβίς, ενώ «έσπασε» τέσσερις φορές το σερβίς της 22χρονης Αμερικανίδας.

Η Γκοφ δεν βρήκε ποτέ ρυθμό στο παιχνίδι και η Βελγίδα, Νο.16 στο κόσμο, επικράτησε με σχετική ευκολία 6-3, 6-3. Τη στιγμή, μάλιστα που έχανε με 6-3, 4-1, η Γκοφ είπε στην ομάδα της: «Δεν έχω ενέργεια. Προσπαθώ, δεν έχω ενέργεια. Δεν μπορώ να δω την μπάλα, νιώθω ότι θα λιποθυμήσω».

Secured the W with an ace 🔥 @elise_mertens defeats Gauff in Beijing to move on to the quarterfinals! #ChinaOpen https://t.co/sCJIVHvH4z October 7, 2026

Αντίπαλος στα προημιτελικά για τη Μέρτενς θα είναι η Ίγκα Σβιόντεκ. Η Πολωνή τενίστρια πέρασε ακάθεκτη στις «8» της διοργάνωσης νικώντας άνετα την Ίβα Γιόβιτς με 6-1, 6-3. Η Σβιόντεκ, Νο.9 παγκοσμίως, με δύο break ξεκίνησε με 5-0 στο πρώτο σετ, ενώ η Γιόβιτς πήρε μόνο το έκτο game, με την Πολωνή να σημειώνει το 6-1. Στο δεύτερο σετ, η Σβιόντεκ ξεκίνησε με break, αλλά η Γιόβιτς αντέδρασε και γύρισε σε 3-2 τα games με ένα break. Η Σβιόντεκ όμως έδειξε την ανωτερότητά της και με 4-0 σερί και δύο break, έκανε το 6-3, παίρνοντας το εισιτήριο για τα προημιτελικά.

Iga advances ✅ @iga_swiatek caps off an incredible showing in Beijing against Jovic! #ChinaOpen https://t.co/jsTcgEmr8y October 7, 2026

Η Κινγουέν Ζενγκ, αντίστοιχα, επικράτησε της Αλίνα Χαράεβα με 6-1, 2-6, 6-4 και προκρίθηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης που γίνεται στη χώρα της. Η Κινέζα, No.42 στο world ranking, περιμένει να μάθει την αντίπαλο της, που θα προκύψει από το ζευγάρι Αν Λι-Ελίνα Σβιτόλινα

H Χαράεβα με την πορεία της στο WTA 1000 του Πεκίνου, κέρδισε 19 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη και για πρώτη φορά η 24χρονη βρέθηκε στο Top100 (No.99).