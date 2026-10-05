Η Μαρία Σάκκαρη δέχθηκε από ένα break σε κάθε σετ από την Ελίνα Σβιτόλινα, γνώρισε την ήττα με 2-0 και τον αποκλεισμό στη φάση των «32» στο WTA 1000 του Πεκίνου.

Η Μαρία Σάκκαρη έδωσε τη μάχη της απέναντι στην Ελίνα Σβιτόλινα, όμως δεν είχε την ουσία, η παίκτρια από την Ουκρανία πετυχαίνοντας από ένα break σε κάθε σετ πήρε τη νίκη με 6-4, 7-5 και την πρόκριση στον 4ο γύρο στο China Open.

Η Σάκκαρη, που έβγαλε κάποιους εντυπωσιακούς πόντους απέναντι στη σπουδαία αντίπαλό της, που είναι Νο.3 στο τουρνουά, πέταξε και τις πέντε ευκαιρίες που είχε για break και την ευκαιρία να φέρει άλλες συνθήκες στον αγώνα.

Σε αντίθεση με την Ελίνα Σβιτόλινα που «χτύπησε» σε κρίσιμα σημεία, φθάνοντας σε break που τις έδωσαν τη δυνατότητα σερβίροντας, να κατακτήσει και τα δύο σετ, όπως κι έγινε.

Sensational from Svitolina 🌟 @ElinaSvitolina defeats Sakkari in Beijing and strengthens her position in the race to WTA Finals Indian Wells! #ChinaOpen https://t.co/9YEABZQ6Aq October 5, 2026

Διπλό λάθος, break και 0-1

Η Σάκκαρη έχοντας κατακτήσει το εναρκτήριο game, μετέτρεψε το 30-0, σε 30-40, όμως η Σβιτόλινα απέφυγε τον κίνδυνο και με δύο διαδοχικούς άσους έκανε το 1-1. Η Σάκκαρη χωρίς προβλήματα έκανε το 2-1 και στο 5ο game μετά το 15-30 και το 40-40, κατάφερε με ψυχραιμία να πάρει τους πόντους για το 3-2.

Η Ελληνίδα παίκτρια στο 6o game δημιούργησε δύο ευκαιρίες για break, και όμως και πάλι δεν εκμεταλλεύτηκε, με τη Σβιτόλινα να ισοφαρίζει σε 3-3.

Η Σάκκαρη απάντησε με love game για το 4-3, όμως στο 9ο game δεν απέφυγε τη ζημιά, βρέθηκε αντιμέτωπη με το 0-40 και κάνοντας διπλό λάθος μετά το 30-40, η παίκτρια από την Ουκρανία πέτυχε το break, που της έδωσε το προβάδισμα με 5-4 και σερβίροντας κατέκτησε το 1ο σετ με 6-4.

In charge ⚡ Elina Svitolina takes the first set from Sakkari 6-4 in Beijing! #ChinaOpen https://t.co/4B626axVAx — wta (@WTA) October 5, 2026

Νέο break κι αποκλεισμός

Ξεκίνημα καρμπόν με το 1ο σετ, είχαμε και στο 2ο. Η Σάκκαρη προηγήθηκε 1-0, όμως έχασε διπλό break με τη Σβιτόλινα να ισοφαρίζει σε 1-1.

Η Σβιτόλινα με love game έκανε το 2-2 και το 3-3, με τη Σάκκαρη να διατηρεί το προβάδισμα, 4-3 και βγάζοντας όμορφους πόντους στο 9o game να φθάνει στο 5-4.

MAGIC FROM MARIA 🪄 @mariasakkari | #ChinaOpen https://t.co/XK4xhzflk7 — wta (@WTA) October 5, 2026

Ακολούθησε νέα ισοπαλία (5-5), για να φθάσουμε στο 11ο game, η Σβιτόλινα με σύμμαχο το φιλέ προηγήθηκε 0-40 και με winner έφθασε στο 2ο break και στο προσπέρασμα με 6-5.

Έχοντας το σερβίς η Σβιτόλινα έφθασε σε διπλό match point και στη 2η ευκαιρία κατέκτησε το σετ με 7-5 και εξασφάλισε τη συνέχειά της στο τουρνουά, όπου για τη φάση των «16» θα συναντήσει την Αμερικανίδα, Αν Λι.

Παράλληλα, πραγματοποίησε ένα ακόμη βήμα προκειμένου να είναι στις οκτώ παίκτριες που θα παίξουν στα WTA Finals στο Indian Wells στην Καλιφόρνια