Οι οπαδοί της Λίβερπουλ βρήκαν ακόμη έναν ευφάνταστο τρόπο να τρολάρουν εκείνους της Μάντσεστερ Σίτι για την ενοχή του συλλόγου σε 114 κατηγορίες.

Το ντέρμπι της Λίβερπουλ με τη Μάντσεστερ Σίτι εξελίχτηκε σε πεδίο... καζούρας από πλευράς οπαδών των γηπεδούχων κατά εκείνων των Πολιτών, λόγω της ενοχής της ομάδας του Έντσο Μαρέσκα σε 114 κατηγορίες για οικονομικές παραβάσεις.

Και εκτός του πανό με τους... φυλακισμένους Γκουαρδιόλα και Χάαλαντ, την εμφάνισή του έκανε και ακόμα ένα, πολύ πιο απλοϊκό, το οποίο παράφραζε τους στίχους του Wonderwall των Oasis. Λίαμ και Νόελ Γκάλαχερ είναι γνωστοί φίλοι της Σίτι και οι φίλαθλοι της Λίβερπουλ άδραξαν την ευκαιρία, αλλάζοντας το “after all, you 're my wonderwall” σε “after all, you really robbed us all”! «Πραγματικά μας κλέψατε όλους», η μετάφραση στα ελληνικά...