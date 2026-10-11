Λίβερπουλ - Μάντσεστερ Σίτι: Επικό πανό με Wonderwall
Το ντέρμπι της Λίβερπουλ με τη Μάντσεστερ Σίτι εξελίχτηκε σε πεδίο... καζούρας από πλευράς οπαδών των γηπεδούχων κατά εκείνων των Πολιτών, λόγω της ενοχής της ομάδας του Έντσο Μαρέσκα σε 114 κατηγορίες για οικονομικές παραβάσεις.
Και εκτός του πανό με τους... φυλακισμένους Γκουαρδιόλα και Χάαλαντ, την εμφάνισή του έκανε και ακόμα ένα, πολύ πιο απλοϊκό, το οποίο παράφραζε τους στίχους του Wonderwall των Oasis. Λίαμ και Νόελ Γκάλαχερ είναι γνωστοί φίλοι της Σίτι και οι φίλαθλοι της Λίβερπουλ άδραξαν την ευκαιρία, αλλάζοντας το “after all, you 're my wonderwall” σε “after all, you really robbed us all”! «Πραγματικά μας κλέψατε όλους», η μετάφραση στα ελληνικά...
🚨😳 SPOTTED AT ANFIELD! “AFTER ALL, YOU REALLY ROBBED US ALL!” 🪧🔥 Another provocative banner from Liverpool fans aimed at Manchester City ahead of their massive showdown! 🔴⚡️ https://t.co/c0SP78ixCJ— X_GÖAL (@Xrkt111686) October 11, 2026
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