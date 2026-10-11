Η Παρί κέρδισε άνετα τη Στρασμπούρ με 98-84 για την 3η αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα.

Μπορεί να μην έχει ξεκινήσει καλά στη EuroLeague (ρεκόρ 1-3), ωστόσο η Παρί, έχει το απόλυτο μέχρι στιγμής στο γαλλικό πρωτάθλημα. Οι Παριζιάνοι λίγα 24ωρα μετά την ήττα από τη Βιλερμπάν στην Ευρωλίγκα, υποδέχθηκαν τη Στρασμπούρ για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος και πήραν άνετα τη νίκη με 98-84.

Τέσσερις διψήφιοι για την ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας (Ρόντεν, Γουόρεν, Καβαλιέρε, Ετιέν), με τον πρώτο να βγαίνει MVP, έχοντας 12 πόντους, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη σε 22 λεπτά. Σε χαμηλές... πτήσεις ο Ναντίρ Ιφί, ο οποίος είχε μόλις οχτώ πόντους.

Η Παρί πλέον στρέφει την προσοχή της στη διαβολοβδομάδα της EuroLeague, όπου θα αντιμετωπίσει τη Βίρτους Μπολόνια εντός (14/10, 21:45) και τον Ερυθρό Αστέρα εκτός (16/10, 21:00).

Τα δεκάλεπτα: 29-20, 61-38, 81-63, 98-84

Paris Basketball # Players MIN PTS 2PT FG 3PT FG FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- EFF 1 T.J. Warren 17:27 16 5/10 (50%) 2/6 (33.33%) 0/1 (0%) 0 2 2 4 6 0 0 0 2 12 2 Nadir Hifi 19:29 8 1/1 (100%) 2/3 (66.67%) 0/0 (0%) 0 1 1 2 1 0 0 2 11 8 3 Terry Tarpey 16:05 5 1/1 (100%) 1/3 (33.33%) 0/0 (0%) 0 1 2 3 4 0 1 0 2 9 4 Jared Rhoden 21:38 12 3/6 (50%) 1/3 (33.33%) 3/4 (75%) 1 4 5 5 1 0 0 3 21 14 5 Joao Maozinha 10:27 4 1/3 (33.33%) 0/0 (0%) 2/2 (100%) 1 0 0 1 0 1 1 1 0 5 6 Léopold Cavaliere (C) 21:44 15 3/4 (75%) 3/6 (50%) 0/0 (0%) 2 0 2 1 3 1 0 0 0 13 9 Tyson Etienne 23:53 17 1/1 (100%) 3/9 (33.33%) 6/6 (100%) 1 0 0 2 2 3 0 0 0 13 11 Joël Ayayi 23:06 8 3/3 (100%) 0/0 (0%) 0/5 (0%) 2 2 1 0 0 2 0 2 5 4 13 Allan Dokossi 14:54 2 0/2 (0%) 0/0 (0%) 2/4 (50%) 2 6 8 4 2 2 0 2 0 12 15 Mouhamed Faye 14:11 5 2/3 (66.67%) 0/0 (0%) 1/2 (50%) 0 4 3 7 0 0 2 0 1 11 16 Nobel Boungou Colo Did Not Play 24 Alize Johnson 17:06 6 1/1 (100%) 1/4 (25%) 1/2 (50%) 1 5 6 1 0 0 0 0 1 9 Equipe/Entraîneur 00:00 - - - - 2 3 5 1 0 - - - - - TOTAL 200:00 98 21/35

(60%) 13/39

(33.33%) 17/25

(68%) 19 31 50 25 8 5 11 16 20 122