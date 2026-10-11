Παρί - Στρασμπούρ 98-84: Έκανε το 3/3 στη Γαλλία

Παρί - Στρασμπούρ 98-84: Έκανε το 3/3 στη Γαλλία

Παρί - Στρασμπούρ 98-84: Έκανε το 3/3 στη Γαλλία

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Η Παρί κέρδισε άνετα τη Στρασμπούρ με 98-84 για την 3η αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα.

Μπορεί να μην έχει ξεκινήσει καλά στη EuroLeague (ρεκόρ 1-3), ωστόσο η Παρί, έχει το απόλυτο μέχρι στιγμής στο γαλλικό πρωτάθλημα. Οι Παριζιάνοι λίγα 24ωρα μετά την ήττα από τη Βιλερμπάν στην Ευρωλίγκα, υποδέχθηκαν τη Στρασμπούρ για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος και πήραν άνετα τη νίκη με 98-84.

Τέσσερις διψήφιοι για την ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας (Ρόντεν, Γουόρεν, Καβαλιέρε, Ετιέν), με τον πρώτο να βγαίνει MVP, έχοντας 12 πόντους, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη σε 22 λεπτά. Σε χαμηλές... πτήσεις ο Ναντίρ Ιφί, ο οποίος είχε μόλις οχτώ πόντους.

Η Παρί πλέον στρέφει την προσοχή της στη διαβολοβδομάδα της EuroLeague, όπου θα αντιμετωπίσει τη Βίρτους Μπολόνια εντός (14/10, 21:45) και τον Ερυθρό Αστέρα εκτός (16/10, 21:00).

Τα δεκάλεπτα: 29-20, 61-38, 81-63, 98-84

Paris Basketball
#PlayersMINPTS2PT FG3PT FGFTOREBDREBREBASTSTLBLKTOPF+/-EFF
1T.J. Warren17:27165/10 (50%)2/6 (33.33%)0/1 (0%)02246000212
2Nadir Hifi19:2981/1 (100%)2/3 (66.67%)0/0 (0%)01121002118
3Terry Tarpey16:0551/1 (100%)1/3 (33.33%)0/0 (0%)0123401029
4Jared Rhoden21:38123/6 (50%)1/3 (33.33%)3/4 (75%)145510032114
5Joao Maozinha10:2741/3 (33.33%)0/0 (0%)2/2 (100%)1001011105
6Léopold Cavaliere (C)21:44153/4 (75%)3/6 (50%)0/0 (0%)20213100013
9Tyson Etienne23:53171/1 (100%)3/9 (33.33%)6/6 (100%)10022300013
11Joël Ayayi23:0683/3 (100%)0/0 (0%)0/5 (0%)2210020254
13Allan Dokossi14:5420/2 (0%)0/0 (0%)2/4 (50%)26842202012
15Mouhamed Faye14:1152/3 (66.67%)0/0 (0%)1/2 (50%)04370020111
16Nobel Boungou ColoDid Not Play
24Alize Johnson17:0661/1 (100%)1/4 (25%)1/2 (50%)1561000019
Equipe/Entraîneur00:00----23510-----
TOTAL200:009821/35
(60%)		13/39
(33.33%)		17/25
(68%)		1931502585111620122
Strasbourg
#PlayersMINPTS2PT FG3PT FGFTOREBDREBREBASTSTLBLKTOPF+/-EFF
11Abdoulaye Ndoye26:4300/0 (0%)0/2 (0%)0/0 (0%)03370101108
12Ben Gregg27:42205/6 (83.33%)2/6 (33.33%)4/4 (100%)10003332022
22Justin McKoy20:2881/1 (100%)2/5 (40%)0/0 (0%)0221000345
50Jaylen Hands28:39112/7 (28.57%)1/5 (20%)4/7 (57.14%)2574003426
64Samuel Alajiki20:1631/4 (25%)0/1 (0%)1/2 (50%)0325120006
61Tymu Chenery11:53111/2 (50%)2/4 (50%)3/4 (75%)03300012158
25Maxence Lemoine25:44163/6 (50%)1/3 (33.33%)7/7 (100%)0000110000
35William Pfister (C)21:0663/4 (75%)0/0 (0%)0/0 (0%)14511011411
16Neftali Difuidi17:2992/5 (40%)1/3 (33.33%)2/2 (100%)0112220037
97Yenge DiangitukwaDid Not Play
Equipe/Entraîneur00:00----22400-----
TOTAL200:008418/35
(51.43%)		9/29
(31.03%)		21/26
(80.77%)		9253420815152290-
@Photo credits: eurokinissi
     

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