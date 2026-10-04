Η Μαρία Σάκκκαρη θα αντιμετωπίσει την Ελίνα Σβιτόλινα το μεσημέρι της Δευτέρας (5/10) για μια θέση στον 4ο γύρο του China Open στο Πεκίνο.

Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει την παρουσία της στο WTA 1000 του Πεκίνου, έχοντας μπροστά της μια μεγάλη πρόκληση, τον αγώνα του 3ου γύρου απέναντι στην Ελίνα Σβιτόλινα (Νο.3 στο ταμπλό), για μια θέση στη φάση των «16».

Το παιχνίδι θα γίνει τη Δευτέρα (5/10) θα είναι το 3ο στο πρόγραμμα στο «Lotus» κι αναμένεται να αρχίσει γύρω στις 12:00 ώρα Ελλάδος,

Θα έχει προηγηθεί στο ίδιο κορτ το παιχνίδι ανάμεσα στην Μπελίντα Μπέντσιτς και την Αν Λι, με τη νικήτρια να περιμένει στον 4ο γύρο τη Μαρία Σάκκαρη ή την Ελίνα Σβιτόλινα.

Η Σάκκαρη με τη Σβιτόλινα έχουν αναμετρηθεί πέντε φορές στο παρελθόν, με την παίκτρια από την Ουκρανία να μετρά τρεις νίκες.

Η Σβιτόλινα έχει επικρατήσει στις δύο τελευταίες αναμετρήσεις τους, στον 3ο γύρο του τουρνουά των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι με 5-7, 6-3, 6-4 και τον Απρίλιο του 2025 στον 4ο γύρο του Open της Μαδρίτης με 6-3, 6-4.

Η τελευταία νίκη της Σάκκαρη επετεύχθη τον Οκτώβριο του 2020 στο τουρνουά της Οστράβα με 6-3, 6-3.