Μένει στην Ελλάδα το Golden Boy Web: Μεγάλος νικητής ο Μπάμπης Κωστούλας!
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Ο Μπάμπης Κωστούλας ψηφίστηκε από το κοινό και κατέκτησε το βραβείο του Golden Boy Web, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Χρήστο Μουζακίτη.
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