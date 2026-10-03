Η Ελίνα Σβιτόλινα θα είναι η αντίπαλος της Μαρία Σάκκαρη στη φάση των «32» στο WTA του Πεκίνου, δραματικός αποκλεισμός για Πάουλα Μπαντόσα.

Η Ελίνα Σβιτόλινα θα είναι το πολύ υψηλό εμπόδιο που θα χρειαστεί να περάσει η Μαρία Σάκκαρη, στο πλαίσιο του 3oυ γύρου στο WTA 1000 του Πεκίνου.

Η 32χρονη από την Ουκρανία, αν και στο 1ο σετ είδε την Κατερίνα Σινιάκοβα να επικρατεί με το εντυπωσιακό 6-1, στη συνέχεια επέβαλε το παιχνίδι της, επικρατώντας της 30χρονης Τσέχας με 1-6, 6-4, 6-2, παίρνοντας και την πρόκριση για τη φάση των «23».

Η Σβιτόλινα, Νο.3 στο ταμπλό και Νο.7 στην παγκόσμια κατάταξη, βρίσκεται σε τροχιά πρόκρισης στα WTA Finals, μετρά τρεις νίκες σε πέντε συνολικά παιχνίδια με αντίπαλο, έχει επικρατήσεις στις δύο τελευταίες αναμετρήσεις τους, στον 3ο γύρο του τουρνουά των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι με 5-7, 6-3, 6-4 και τον Απρίλιο του 2025 στον 4ο γύρο του Open της Μαδρίτης με 6-3, 6-4.

Η τελευταία νίκη της Σάκκαρη επετεύχθη τον Οκτώβριο του 2020 στο τουρνουά της Οστράβα με 6-3, 6-3. Η νικήτρια στη φάση των «16» θα διασταυρώσει με τη νικήτρια του ζευγαριού ανάμεσα στην Μπελίντα Μπέντσιτς και την Αν Λι από τις ΗΠΑ.

Aποκλεισμός με διπλή ανατροπή για την Μπαντόσα

Η Πάουλα Μπαντόσα προηγήθηκε επί της Γιέλενα Οσταπένκο με 5-3 και στα δύο σετ του αγώνα, όμως την πρόκριση πήρε η παίκτρια από τη Λετονία με 7-5, 7-5 και στον 3ο γύρο θα συναντήσει την Ελίζ Μέρτενς.

Η νικήτρια στα προημιτελικά πάει πάνω στην Κόκο Γκοφ, πάντως η 22χρονη από τις ΗΠΑ χρειάστηκε τρία σετ για να αποκλείσει την Καμίλα Οσόριο με 7-6(4), 4-6, 6-2 και τώρα θα παίξει τη 16χρονη Κινέζα Ξινράν Σαν (Νο.582).

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Εκτός συνέχειας έμεινε η Λέιλα Φερνάντεζ, η παίκτρια από τον Καναδά, προερχόμενη από τον τίτλο στο 500άρι της Σιγκαπούρης, δεν τα κατάφερε στο Πεκίνο, καθώς ηττήθηκε από την Ουζμπέκα, Καμίλα Ραχίμοβα με 6-2, 4-6, 6-3. Τέλος, άνετη πρόκριση εξασφάλισε η Ίγκα Σβιόντεκ με αντίπαλο την Ξινιού Γκάο με 6-2, 6-3 και τώρα θα αντιμετωπίσει την Ντόνα Βέκιτς.