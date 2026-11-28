Μέικον: Ένα... βήμα πριν την Μπανταλόνα
Γίνεται κάτοικος Ισπανίας ο Μέικον; Σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού, ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και του Αμαρουσίου, μεταξύ άλλων, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ιβηρική Χερσόνησο για λογαριασμό της Μπανταλόνα.
Ο Αμερικανός γκαρντ - όπως όλα δείχνουν- ετοιμάζει... βαλίτσες και πάλι για Ευρώπη και αναμένεται να αφήσει την Άπω Ανατολή και την Κίνα. Εκεί ο 31χρονος περιφερειακός, μέτρησε 11,4 πόντους μέσο όρο με τη φανέλα των Φουτζιάν Στάρτζεονς.
Υπενθυμίζεται ότι πέρα από τη θητεία του στην Ελλάδα, ο Μέικον αγωνίστηκε και στις Ούνιξ Καζάν και Γαλατασαράι.
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🚨 EXCLUSIVA | ASISA Joventut tiene cerca el fichaje de Daryl Macon (30a, 1,88). Escolta con pasado en Europa en AEK, Únics Kazan, Galarasaray o Panathinaikos antes de jugar en China, donde ha rescindido contrato. ‼️ Podría suponer la salida de algún jugador exterior. https://t.co/ScfUESoSq3— Informe Verdinegro (@InfoVerdinegro) November 28, 2026
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