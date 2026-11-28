Σύμφωνα με πηγή του εξωτερικού, ο Ντάριλ Μέικον θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπανταλόνα.

Γίνεται κάτοικος Ισπανίας ο Μέικον; Σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού, ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και του Αμαρουσίου, μεταξύ άλλων, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ιβηρική Χερσόνησο για λογαριασμό της Μπανταλόνα.

Ο Αμερικανός γκαρντ - όπως όλα δείχνουν- ετοιμάζει... βαλίτσες και πάλι για Ευρώπη και αναμένεται να αφήσει την Άπω Ανατολή και την Κίνα. Εκεί ο 31χρονος περιφερειακός, μέτρησε 11,4 πόντους μέσο όρο με τη φανέλα των Φουτζιάν Στάρτζεονς.

Υπενθυμίζεται ότι πέρα από τη θητεία του στην Ελλάδα, ο Μέικον αγωνίστηκε και στις Ούνιξ Καζάν και Γαλατασαράι.