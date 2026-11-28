Ο Ολυμπιακός καθάρισε την Σλόγκα Ντομπόι στην Ηλιούπολη και με άνεση πήρε το εισιτήριο για τη φάση των «16» του EHF European Cup.

Ο Ολυμπιακός ισοπέδωσε ξανά στην Ηλιούπολη την Σλόγκα Ντομπόι με 37-20 και πήραν με άνεση την πρόκριση για την επόμενη φάση, στον γύρο των «16» του EHF European Cup.

Οι «ερυθρόλευκοι», εν συνεχεία της πρώτης αναμέτρησης των δύο ομάδων, ήταν άκρως αποτελεσματικός στην επίθεση και προηγήθηκε νωρίς με 5-2. Σταδιακά ο Ολυμπιακός άρχισε να ξεφεύγει στο σκορ για να καθαρίσει τον αγώνα από το πρώτο μισό. Η ομάδα του Τριλίνι μπήκε μπροστά με διψήφιο αριθμό τερμάτων στο 19' με 14-4 και έφτασε τη διαφορά του σκορ στο 21-8 στην ανάπαυλα του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης, ο Ολυμπιακός είχε ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση και κλήθηκε απλά να διαχειριστεί το ευρύ του προβάδισμα. Οι πειραιώτες άνοιξαν περεταίρω τη διαφορά στο 24-9, κάνοντας την συνέχεια του αγώνα ακόμη πιο ψυχοφθόρα για την Σλόγκα Ντομπόι. Ο Ολυμπιακός ήλεγξε άνετα το παιχνίδι σε άμυνα και επίθεση, πήρε προβάδισμα με 30-16 στο 50ο λεπτό, ενώ έφτασε στην επιβλητική νίκη με 37-20.

Τα πεντάλεπτα: 2-3, 2-5, 3-10, 5-14, 6-17, 8-21 (ημχ.), 9-24, 12-25, 15-28, 16-30, 18-33, 20-37



Σλόγκα Ντομπόι (Στάνιτς): Τζούριτς, Ραντισάβλιεβιτς, Παρίποβιτς, Μπάσιτς, Μάριτσιτς 1, Μιλισάβλιεβιτς 1, Μιλίτσεβιτς 4, Σάρκιτς, Γκάβριτς 2, Τσέκιτς 4, Ζέκιτς 1, Μάνγιτς 1, Τσόριτς 5, Μπόσιτς Μπ. 1, Μπόσιτς Τζ., Μπάγιοβιτς

Ολυμπιακός (Τριλίνι): Σκαραμέλι 7, Παναγιώτου 2, Παπαβασίλης 3, Βίντα 3, Τζίμπουλας 4, Παπάζογλου, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 1, Κανδύλας, Νίκολιτς 3, Πασσιάς 4, Κούντουζ 2, Παγιάτης 3, Σμιντ 1, Σαλάχ 4, Εντάουι.