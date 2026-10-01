H Σάκκαρη έμαθε την πρώτη αντίπαλο στο WTA 1000 του Πεκίνου

Μια παίκτρια που ειδικεύεται στο διπλό, η Στορμ Χάντερ από την Αυστραλία, θα είναι η αντίπαλος για τη Μαρία Σάκκαρη στον 2ο γύρο του China Open στο Πεκίνο.

Σε εξέλιξη βρίσκεται το China Open στο Πεκίνο με τη Μαρία Σάκκαρη να μαθαίνει την παίκτρια που θα αντιμετωπίσει στον 2ο γύρο στο WTA 1000 της κινεζικής πρωτεύουσας.

Αυτή είναι η 32χρονη Στορμ Χάντερ από την Αυστραλία, η οποία νικώντας τη 16χρονη Κινέζα, Γιού Τζουν Λιν με 6-2, 6-1 πήρε την άνετη πρόκριση.

Η αριστερόχειρας Χάντερ, που έδωσε προκριματικούς αγώνες στο Πεκίνο, έχει να επιδείξει όλες τις επιτυχίες της στο διπλό, όπου μετρά 10 συνολικά τίτλους. Χαρακτηριστικά με την σπεσιαλίστρια στα διπλά Κατερίνα Σινιάκοβα, το 2024 κατέκτησαν τον τίτλο στο Ντουμπάι, πέρυσι στη Γουχάν, ενώ φέτος μαζί με την Τέιλορ Τάουνσεντ ήταν νικήτριες στο τουρνουά του Όστιν.

Η νικήτρια θα περάσει στη φάση των «32», όπου θα αντιμετωπίσει είτε την Ελίνα Σβιτόλινα (Νο.3 στο ταμπλό), είτε την Κατερίνα Σινιάκοβα, που με τη σειρά της απέκλεισε τη Μάγκντα Λινέτ με 6-4. 6-3. Το μόνο που απομένει να μάθουμε είναι η μέρα διεξαγωγής του αγώνα της Σάκκαρη με τη Χάντερ.

Tην πρόκριση στον 2ο γύρο εξασφάλισε και η Πάουλα Μπαντόσα, επικρατώντας επί της Ντάρια Κασάτκινα με 4-6, 7-6(7), 6-4 έπειτα από μονομαχία δύο ωρών και 38 λεπτών. Η Ισπανίδα τώρα θα αντιμετωπίσει τη Γιούλια Οσταπένκο.