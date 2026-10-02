Ο Σερτζ Γκνάμπρι δεν θα ταξιδέψει μαζί με την υπόλοιπη αποστολή της Γερμανίας στην Ελλάδα και θα χάσει το ραντεβού της Τούμπας για την 4η αγωνιστική του Nations League.

Τελικά η Ελλάδα δεν είναι η μοναδική που προετοιμάζεται με απουσίες ενόψει της κόντρας στην Τούμπα (4/10) απέναντι στη Γερμανία. Τη στιγμή άλλωστε που ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν θα έχει τον τραυματία Χρήστο Τζόλη στη διάθεσή του, ο Γιούργκεν Κλοπ δεν θα μπορεί να υπολογίζει στον Σερτζ Γκνάμπρι.

Όπως έγινε γνωστό, ο εξτρέμ της Μπάγερν Μονάχου δεν θα ταξιδέψει μαζί με την υπόλοιπη αποστολή στην Ελλάδα και θα χάσει την αναμέτρηση στη Θεσσαλονίκη για την 4η αγωνιστική του Nations League.

Πρόκειται για το πρώτο στο οποίο ο Γερμανός δεν θα καταφέρει να δώσει το παρών, καθώς ήταν κανονικά διαθέσιμος στα πρώτα παιχνίδια της διοργάνωσης που διεξήχθησαν τον Σεπτέμβριο. Τη θέση του στην 23μελή αποστολή της Νασιομάνσαφτ θα πάρει ο Φέλιξ Κάιντελ της Έλβερσμπεργκ.

Θυμίζουμε πως ο Γκνάμπρι είχε αγωνιστεί για 15 λεπτά ως αλλαγή στο Άουγκσμπουργκ απέναντι στην Ελλάδα, ενώ λίγες μέρες αργότερα αγωνίστηκε για ένα ημίχρονο ως αναπληρωματικός αρχηγός στη νίκη των Πάντσερ με 2-0 επί της Σερβίας.