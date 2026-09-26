H Γκίμπσον χωρίς αγώνα στον τελικό στη Σιγκαπούρη
H Tάλια Γκίμπσον λίγες ώρες μετά την επικράτηση επί της Μαρίας Σάκκαρη, έμαθε πως δεν θα χρειαστεί να δώσει ημιτελικό το Σάββατο (26/9) στο WTA 500 της Σιγκαπούρης.
Κι αυτό γιατί η Ρωσίδα αντίπαλός της στα ημιτελικά, Τατιάνα Ποζορόβα τραυματίστηκε στον ώμο, έπειτα από πτώση στον αγώνα για τα προημιτελικά στο διπλό.
Έτσι η Γκίμπσον θα πάει ξεκούραστη στον τελικό της Κυριακής (27/9), περιμένοντας να μάθει την αντίπαλό της από τον άλλον ημιτελικό ανάμεσα στη Λέιλα Φερνάντεζ και τη Μάγια Χβαλίνσκα.
Tatiana Prozorova been forced to withdraw from her first ever WTA semifinals as WTA are concerned she may have concussion after being hit in the shoulder in her doubles match today.— Pavvy G (@pavyg) September 25, 2026
Talia Gibson gets a walkover to the final.
CONTROVERSIAL.#SgTennisOpen pic.twitter.com/nlf3J3qWGD
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