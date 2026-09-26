H Γκίμπσον χωρίς αγώνα στον τελικό στη Σιγκαπούρη

Η Τάλια Γκίμπσον μετά τη νίκη της επί της Μαρία Σάκκαρη στα προημιτελικά του WTA 500 της Σιγκαπούρης είδε την Τατιάνα Ποζορόβα να τραυματίζεται στο διπλό και να περνά στον τελικό της Κυριακής.

H Tάλια Γκίμπσον λίγες ώρες μετά την επικράτηση επί της Μαρίας Σάκκαρη, έμαθε πως δεν θα χρειαστεί να δώσει ημιτελικό το Σάββατο (26/9) στο WTA 500 της Σιγκαπούρης.

Κι αυτό γιατί η Ρωσίδα αντίπαλός της στα ημιτελικά, Τατιάνα Ποζορόβα τραυματίστηκε στον ώμο, έπειτα από πτώση στον αγώνα για τα προημιτελικά στο διπλό.

Έτσι η Γκίμπσον θα πάει ξεκούραστη στον τελικό της Κυριακής (27/9), περιμένοντας να μάθει την αντίπαλό της από τον άλλον ημιτελικό ανάμεσα στη Λέιλα Φερνάντεζ και τη Μάγια Χβαλίνσκα.