Η Μαρία Σάκκαρη υποτάχθηκε στην ανωτερότητα της Τάλια Γκίμπσον, με την παίκτρια από την Αυστραλία να επικρατεί με 2-1 σετ και να παίρνει αυτή την πρόκριση στα ημιτελικά στο WTA 500 της Σιγκαπούρης.

Η προσπάθεια της Μαρίας Σάκκαρη να βρεθεί στον 3ο ημιτελικό της μέσα στη σεζόν, σταμάτησε από την Τάλια Γκίμπσον, η 22χρονη παίκτρια από την Αυστραλία πήρε τη νίκη με 6-1, 4-6, 6-2 και είναι αυτή που συνεχίζει την πορεία της στο WTA 500 της Σιγκαπούρης.

Απέναντι σε μια παίκτρια με εκπληκτικό forehand, πολύ καλό σερβίς (άγγιξε το 78% επιτυχία στο 1ο) και με μόνη αδυναμία της το forehand, η Μαρία Σάκκαρη δεν μπόρεσε να βρει τις λύσεις και να διεκδικήσει τη δική της συνέχεια στο τουρνουά.

Ακόμα και στο 2ο σετ που κατέκτησε η Ελληνίδα παίκτρια, η αντίπαλός της αγωνιζόταν με περισσότερη σιγουριά, κάτι που φάνηκε στο 3ο σετ.

Με το τέλος του πρώτου της τουρνουά στην Ασία η Σάκκαρη παρέμεινε στο Νο.33 στο παγκόσμιο ranking κι αυτή που μπορεί να την περάσει μέχρι το τέλος της βδομάδας είναι μόνο η Γκίμπσον, στην περίπτωση που κατακτήσει το τουρνουά. Ήδη πάντως με την πορεία της στη Σιγκαπούρη, έχει αναρριχηθεί 20 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη, φθάνοντας στο Νο.43.

Into her first Tour-level semifinal!🤩



Talia Gibson defeats the No.7 seed!#SgTennisOpen pic.twitter.com/7fH54z0UJA — wta (@WTA) September 25, 2026

H Σάκκαρη υπέπεσε σε τρία διπλά λάθη στο εναρκτήριο game και στο τέλος το πλήρωσε, καθώς η Γκίμπσον στην 3η ευκαιρία της πέτυχε το break.

Oι συνθήκες στο σετ χειροτέρεψαν για τη Σάκκαρη, που συνέχιζε να έχει πρόβλημα στο 1ο σερβίς (7/16), η Γκίμπσον με δυο winners δημιούργησε διπλό break point και με νέο winner, έφθασε σε 2ο διαδοχικό break και στο 3-0.

Το 4ο game έφθασε στο 40-40 και η Γκίμπσον μετά τη 2η ισοπαλία, έκανε το 4-0. H παίκτρια από την Αυστραλία με τρεις στη σειρά winners δημιούργησε το 6ο break point στο σετ, όμως η Σάκκαρη κατάφερε να κατακτήσει το game (4-1).

Η Γκίμπσον με love game έκανε το 5-1 και με νέο break κατέκτησε το 1ο σετ με 6-1, με τους winners να είναι 12-1 υπέρ της.

Το 2ο σετ άρχισε διαφορετικά για τη Σάκκαρη, που βρέθηκε με προβάδισμα 0-40 και στη 2η ευκαιρία της πέτυχε το break (1-0).

H Ελληνίδα παίκτρια σώζοντας break point, έκανε το 2-0 και με love game έφθασε στο 3-1. H Γκίμπσον μείωσε σε 3-2 και με love game σε 4-3. H Σάκκαρη επιλέγοντας να παίζει στο αδύναμο στοιχείο της αντιπάλου της, το backhand, «έχτισε» τους πόντους στο 8o game (5-3).

Η Γκίμπσον έστω κι αν έχασε προβάδισμα 40-0, μείωσε εκ νέου σε 5-4, μάλιστα η Αυστραλέζα βρήκε διπλό break point, όμως η Σάκκαρη με τέσσερις πόντους στη σειρά κατέκτησε το σετ με 6-4, έχοντας υποπέσει σε μόλις έξι αβίαστα λάθη και η Γκίμπσον σε 22!

Η Γκίμπσον κατακτώντας τους οκτώ από τους εννέα πρώτους πόντους στο 3ο σετ προηγήθηκε με 2-0.

Σερβίροντας έφθασε στο 30-0, όμως διαδοχικά αβίαστα λάθη όχι απλά διατήρησαν τη Σάκκαρη στο game, αλλά έφεραν και το break (2-1).

Μάχη έγινε στο 4ο game, με τη Σάκκαρη να ισοφαρίζει το 0-30, όμως η Γκίμπσον στη 13η ευκαιρία της στον αγώνα πέτυχε το 5ο break, κάνοντας το 3-1.

Με love game ξέφυγε με 4-1, έστω και με δυσκολία διατήρησε το σερβίς της για το 5-2 και συνεχίζοντας στους ίδιους ρυθμούς, έκλεισε το σετ με 6-2 και μαζί την πρόκριση.

