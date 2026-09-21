Σάκκαρη: Ήττα στο διπλό, ξεκινά στο μονό στη Σιγκαπούρη
Η Μαρία Σάκκαρη άνοιξε την παρουσία της από το διπλό γυναικών στο WTA 500 της Σιγκαπούρης και θα συνεχίσει στο απλό.
Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα (21/9) η Σάκκαρη με συμπαίκτρια την Ντόνα Βέκιτς ηττήθηκαν στο πλαίσιο του 1ου γύρου από τις Μιγιού Κάτο (Ιαπωνία) και Έλεν Πέρεζ (Αυστραλία), με 7-5, 6-1.
Πλέον η Ελληνίδα παίκτρια επικεντρώνεται στο μονό και στον αγώνα της, με την Τσέχα, Λίντα Φρουχβίρτοβα (Νο.161). Το παιχνίδι θα κλείσει το πρόγραμμα της Τρίτης (22/9) στο κεντρικό γήπεδο κι αναμένεται να αρχίσει γύρω στις 15:30, ώρα Ελλάδος.
Οι δύο παίκτριες έχουν αναμετρηθεί μόλις μια φορά στο παρελθόν με τη Σάκκαρη να επικρατεί με 6-4, 6-2 στο Όπεν της Κίνας τον Οκτώβριο του 2023.
Η νικήτρια θα περάσει στη φάση των «16», όπου θα αντιμετωπίσει τη Νάο Χιμπίνο (Νο.190). Η παίκτρια από την Ιαπωνία στη δική της πρεμιέρα επικράτησε επί της Κριστίνα Μλαντένοβιτς με 7-5, 3-6, 6-4.
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