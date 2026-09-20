O 22χρονος Στέφανος Σακελλαρίδης ηττήθηκε από τον 36χρονο Νόρμπερτ Γκόμπος με 2-0 κι έτσι η Σλοβακία με συνολικό 3-2 στις νίκες θα συνεχίσει στα Qualifiers του 2027 στο Davis Cup.

Η διήμερη προσπάθεια των παικτών της εθνικής ομάδας στο World Group I του Davis Cup στο Κόζιτσε απέναντι στη Σλοβακία, στο τέλος δεν ευοδώθηκε και με το μεγάλο στόχο, την πρόκριση στα Qualifiers του 2027 στο Davis Cup.

Στη σειρά που χρειάστηκε και τα πέντε παιχνίδια για να αναδείξει τη νικήτρια ομάδα, ο 36χρονος Νόρμπερτ Γκόμπος (Νο.353) κατάφερε να νικήσει τον Στέφανο Σακελλαρίδη (Νο.126) με 6-4, 7-6(4) και να χαρίσει την πρόκριση στην ομάδα της Σλοβακίας.

Ο 22χρονος Έλληνας παίκτης είχε την ευκαιρία να οδηγήσει τον αγώνα σε 3ο σετ, όμως δεν εκμεταλλεύτηκε τα τέσσερα συνολικά set point που είχε στο 12ο game του σετ!

Ο Γκόμπος κατακτώντας τους οκτώ από τους εννέα πρώτους πόντους στο παιχνίδι προηγήθηκε με 2-0. O Σακελλαρίδης με love game μείωσε σε 3-2, ενώ στο 6ο game ο Σλοβάκος μετά το 40-40, είχε τις λύσεις για να φθάσει στο 4-2.

O 22χρονος Έλληνας παίκτης είχε αρχίσει να κλείνει εύκολα τα service game (4-3), αναζητώντας το break, όμως και πάλι ο αντίπαλός του είχε την ψυχραιμία μετά το 30-30, να κατακτήσει το 8o game (5-3), στο 10ο να φθάσει σε τριπλό set point και να το κατακτά με 6-4.

Διατηρώντας το σερβίς του ο Σακελλαρίδης έκανε το 1-0 στο 2ο σετ, ενώ στο 3ο game βρέθηκε αντιμέτωπος με το 0-40, με πέντε πόντους στη σειρά το κατέκτησε για το 2-1.

Με άνεση αυτή τη φορά ο Σακελλαρίδης έκανε το 3-2, προσπάθησε στο 6ο game να βρει το πρώτο του break pοint, χωρίς να τα καταφέρει (3-3).

Ο Σακελλαρίδης έφθασε στο 5-4, στο 11ο game βρέθηκε στο 0-30, όμως απέφυγε τον κίνδυνο, προηγήθηκε με 6-5, για να φθάσει το σετ στο 12o game, με τον Σακελλαρίδη να χάνει τέσσερα συνολικά set points, για να οδηγηθεί το σετ στο tie break.

Ο Σακελλαρίδης πήρε αμέσως πίσω το tie break ισοφαρίζοντας σε 3-3, ο Γκόμπος ξέφυγε με 5-3, ο Σακελλαρίδης μείωσε σε 5-4, όμως ο Σλοβάκος μετά τα δύο αβίαστα λάθη του Ελληνα παίκτη, πήρε τη διαδικασία με 7-4, το σετ με 7-6(4) και χάρισε στη χώρα του τη συνέχειά της στη διοργάνωση.

Τα αποτελέσματα στη σειρά

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου

Άλεξ Μόλτσαν - Στέφανος Σακελλαρίδης 6-1, 6-1.

Νόρμπερτ Γκόμπος - Στέφανος Τσιτσιπάς 6-7(3), 4-6.

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου