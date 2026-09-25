Σε ένα παιχνίδι που στα δύο πρώτα σετ ήταν ντέρμπι και στο τρίτο η νικήτρια ομάδα το κατέκτησε άνετα, η Πολωνία επικράτησε με 3-0 της Σλοβενίας και προκρίθηκε στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Την πρόκριση στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πήρε η Πολωνία με την ομάδα του Νίκολα Γκρμπιτς να επικρατεί με 3-0 (23-25, 23-25, 18-25) της Σλοβενίας και να είναι έτοιμη να παλέψει για την κατάκτηση του τροπαίου.

Ο αγώνας όπως αναφέραμε ήταν ένα μεγάλο ντέρμπι στα δύο πρώτα σετ τα οποία και κρίθηκαν στις λεπτομέρειες με τους Πολωνούς να κατακτούν και τα δύο. Με την ψυχολογία υπέρ τους μετά το 0-2, οι τυπικά φιλοξενούμενοι δεν είχαν το παραμικρό πρόβλημα να πάρουν και το τρίτο και μαζί την μεγάλη νίκη που έδωσε και το εισιτήριο για τον τελικό του Eurovolley.

Πρώτος σκόρερ για τους Πολωνούς ήταν ο Μπαρτολομιέι Μπολάντζ με 14 πόντους, με τους Τόμας Φορνάλ, Μπαρτολομιέι Λεμάνσκι και Γουιλφρέντο Λεόν να προσθέτουν από 11 πόντους ο καθένας. Για την Σλοβενία ξεχώρισε ο Νικ Μουγιάνοβιτς, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 20 πόντους.

Όσον αφορά τον αντίπαλο της Πολωνίας στον τελικό, αυτός θα βγει από τον δεύτερο ημιτελικό που θα διεξαχθεί σήμερα Παρασκευή και θα είναι ανάμεσα στην Γαλλία και την Φινλανδία.

Διακύμανση

1ο σετ: 6-8, 13-16, 18-21, 23-25

2ο σετ: 5-8, 15-16, 20-21, 23-25

3ο σετ: 8-5, 14-16, 17-21, 18-25

Οι πόντοι της Σλοβενίας προήλθαν από 5 άσσους, 34 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων, ενώ της Πολωνίας από 4 άσσους, 43 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (23-25, 23-25, 18-25) σε 92′

Σλοβενία (Φάμπιο Σόλι): Πάγενκ 2 (2/2 επ.), Πλάνινσιτς (0% υπ. – 0% άριστες), Κοζάμερνικ 7 (3/10 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ, 100% υπ. – 100% άριστες), Τσέμπουλ 9 (9/20 επ., 57% υπ. – 29% άριστες), Μόζιτς 7 (6/18 επ., 1 μπλοκ, 50% υπ. – 21% άριστες), Μουγιάνοβιτς 20 (14/34 επ., 4 άσσοι, 2 μπλοκ, 71% υπ. – 43% άριστες) / Κόβατσιτς (λ., 45% υπ. – 14% άριστες), Όκρογκλιτς (0/1 επ.), Μπράτσκο, Νάιντιτς 1 (1 μπλοκ).

Πολωνία (Νίκολα Γκρμπιτς): Κομέντα 1 (1 άσσος), Λεμάνσκι 11 (7/9 επ., 4 μπλοκ), Λεόν 11 (9/22 επ., 2 άσσοι, 27% υπ. – 13% άριστες), Φορνάλ 11 (8/16 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 55% υπ. – 18% άριστες), Μπολάντζ 14 (13/28 επ., 1 μπλοκ, 100% υπ. – 0% άριστες), Γιακούμπισακ 3 (2/4 επ., 1 μπλοκ, 0% υπ. – 0% άριστες) / Πόπιβτσακ (λ., 40% υπ. – 30% άριστες), Σεμένιουκ 4 (4/6 επ., 60% υπ. – 0% άριστες), Σάλπουκ, Γκρανιέτσκι