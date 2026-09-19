Η Σάκκαρη έμαθε την κλήρωσή της στη Σιγκαπούρη

Η Μαρία Σάκκαρη αρχίζει τα τουρνουά στην Ασία από το WTA 500 της Σιγκαπούρης, με πρώτη αντίπαλο τη Λίντα Φρουχβίρτοβα.

Η Mαρία Σάκκαρη μετά τη συμμετοχή της στο US Open επιστρέφει στη δράση και στο WTA 500 της Σιγκαπούρης, που ξεκινά τη Δευτέρα (21/9).

Το Σάββατο (19/9) έγινε η κλήρωση του κυρίως ταμπλό με τη Σάκκαρη (Νο.7 στο ταμπλό), να αντιμετωπίζει την Τσέχα, Λίντα Φρουχβίρτοβα (Νο.161).

Εφόσον περάσει στη φάση των «16» εκεί θα αντιμετωπίσει τη Γαλλίδα, Κριστίνα Μλαντένοβιτς ή παίκτρια από τα προκριματικά, ενώ στα προημιτελικά πιθανή αντίπαλος είναι η Αμάντα Ανισίμοβα, Νο.11 στον κόσμο και Νο.2 στο ταμπλό.

Στο πάνω μέρος δεσπόζει η παρουσία της Μίρα Αντρέεβα (Νο.1), ενώ παίρνουν μέρος επίσης η Ελίζ Μέρτενς, που διασταυρώνει με την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα και η Αλεξάντρα Εάλα (Νο.3).

Παράλληλα, η Μαρία Σάκκαρη, με συμπαίκτρια την Ντόνα Βέκιτς θα πάρουν μέρος και στο διπλό, με πρώτες αντιπάλους τις Μιγιού Κάτο (Ιαπωνία) και Έλεν Πέρεζ (Αυστραλία), οι οποίες είναι Νο.3 στο ταμπλό.

