Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δυσκολεύτηκε από τον Νόρμπερτ Γκόμπος, όμως επικράτησε με 2-0 κι έφερε τη σειρά με τη Σλοβακία στο 1-1 στο πλαίσιο του World Group I του Davis Cup στο Κόζιτσε.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρήκε σθεναρή αντίσταση από τον 36χρονο Νόρμπερτ Γκόμπος (Νο.353), όμως πήρε τη νίκη με 7-6(3), 6-4 και η Ελλάδα ισοφάρισε τη Σλοβακία σε 1-1 στο πλαίσιο του World Group I του Davis Cup, που φιλοξενείται στο Κόζιτσε.

Η σειρά που κρίνεται στις τρεις νίκες και δίνει πρόκριση στα Qualifiers του 2027, θα συνεχιστεί την Κυριακή (20/9), από τις 11:00 το πρωί ώρα Ελλάδος, αρχικά με το διπλό.

Προβάδισμα στο tie break

Ο Τσιτσιπάς χρειάστηκε να σώσει τρία συνολικά break point, ένα στο 1ο game, δύο στο 3o game, πριν ισοφαρίσει σε 1-1 και 2-2. Τρεις ευκαιρίες για break (15-40 κι αβαντάζ) έχασε ο ίδιος στο 5ο game, με τον Γκόμπος να προηγείται 3-2.

Ο Γκόμπος μπόρεσε να διατηρήσει το προβάδισμα (4-3), για να ακολουθήσουν τρία διαδοχικά love game, τα δύο από τον Τσιτσιπά, για να γίνει το 5-5.

Ο Σλοβάκος έφθασε στο 6-5, με το σετ να κρίνεται στο tie break, εκεί ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε 3-0, 4-1 και 5-2, κατακτώντας το πρώτο σετ με 7-6(3).

Πήρε προβάδισμα, το διατήρησε και νίκησε

O Tσιτσιπάς «σβήνοντας» και την 4η συνολικά ευκαιρία του αντιπάλου του, προηγήθηκε 1-0 στο 2ο σετ, αμέσως μετά βρήκε τριπλό break point, εκμεταλλεύτηκε την πρώτη ευκαιρία, φθάνοντας στο 2-0.

Έστω κι αν δυσκολεύτηκε ο Τσιτσιπάς διατήρησε το σερβίς του για το 3-0 και με love game διατήρησε το προβάδισμα (4-1).

Ο Γκόμπος μείωσε σε 4-2, στο 7o game, πετυχαίνοντας το πρώτο δικό του break μείωσε σε 4-3 και διατηρώντας το σερβίς του ισοφάρισε 4-4, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο σετ.

Ο Τσιτσιπάς βρέθηκε στο 0-30 στο 9ο game, όμως απέφυγε τα χειρότερα, κάνοντας το 5-4 και στο 10o game φθάνοντας σε διπλό match point κατέκτησε το σετ 6-4 και μαζί την τελική επικράτηση.

Το πρόγραμμα του διημέρου

Σάββατο (13:00)

Άλεξ Μόλτσαν - Στέφανος Σακελλαρίδης 6-1, 6-1.

Νόρμπερτ Γκόμπος - Στέφανος Τσιτσιπάς 6-7(3), 4-6.

Κυριακή (11:00)