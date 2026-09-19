Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρήκε σθεναρή αντίσταση από τον 36χρονο Νόρμπερτ Γκόμπος (Νο.353), όμως πήρε τη νίκη με 7-6(3), 6-4 και η Ελλάδα ισοφάρισε τη Σλοβακία σε 1-1 στο πλαίσιο του World Group I του Davis Cup, που φιλοξενείται στο Κόζιτσε.
Η σειρά που κρίνεται στις τρεις νίκες και δίνει πρόκριση στα Qualifiers του 2027, θα συνεχιστεί την Κυριακή (20/9), από τις 11:00 το πρωί ώρα Ελλάδος, αρχικά με το διπλό.
Προβάδισμα στο tie break
Ο Τσιτσιπάς χρειάστηκε να σώσει τρία συνολικά break point, ένα στο 1ο game, δύο στο 3o game, πριν ισοφαρίσει σε 1-1 και 2-2. Τρεις ευκαιρίες για break (15-40 κι αβαντάζ) έχασε ο ίδιος στο 5ο game, με τον Γκόμπος να προηγείται 3-2.
Ο Γκόμπος μπόρεσε να διατηρήσει το προβάδισμα (4-3), για να ακολουθήσουν τρία διαδοχικά love game, τα δύο από τον Τσιτσιπά, για να γίνει το 5-5.
Ο Σλοβάκος έφθασε στο 6-5, με το σετ να κρίνεται στο tie break, εκεί ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε 3-0, 4-1 και 5-2, κατακτώντας το πρώτο σετ με 7-6(3).
Πήρε προβάδισμα, το διατήρησε και νίκησε
O Tσιτσιπάς «σβήνοντας» και την 4η συνολικά ευκαιρία του αντιπάλου του, προηγήθηκε 1-0 στο 2ο σετ, αμέσως μετά βρήκε τριπλό break point, εκμεταλλεύτηκε την πρώτη ευκαιρία, φθάνοντας στο 2-0.
Έστω κι αν δυσκολεύτηκε ο Τσιτσιπάς διατήρησε το σερβίς του για το 3-0 και με love game διατήρησε το προβάδισμα (4-1).
Ο Γκόμπος μείωσε σε 4-2, στο 7o game, πετυχαίνοντας το πρώτο δικό του break μείωσε σε 4-3 και διατηρώντας το σερβίς του ισοφάρισε 4-4, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο σετ.
Ο Τσιτσιπάς βρέθηκε στο 0-30 στο 9ο game, όμως απέφυγε τα χειρότερα, κάνοντας το 5-4 και στο 10o game φθάνοντας σε διπλό match point κατέκτησε το σετ 6-4 και μαζί την τελική επικράτηση.
Το πρόγραμμα του διημέρου
Σάββατο (13:00)
- Άλεξ Μόλτσαν - Στέφανος Σακελλαρίδης 6-1, 6-1.
- Νόρμπερτ Γκόμπος - Στέφανος Τσιτσιπάς 6-7(3), 4-6.
Κυριακή (11:00)
- Λούκας Πόκορνι/Μίλος Κάρολ - Στέφανος Τσιτσιπάς/Στέφανος Σακελλαρίδης
- Άλεξ Μόλτσαν (Νο.94) - Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο.44)
- Νόρμπερτ Γκόμπος (No.353) - Στέφανος Σακελλαρίδης (Νο.134)
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