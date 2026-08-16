Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αναχώρησε το πρωί για το Ντόρτμουντ για να τελειώσει τη μεταγραφή του στη γερμανική ομάδα.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας μπήκε στο αεροπλάνο στις 8:00 το πρωί, όμως, λόγω των διαπραγματεύσεων σε μια υπόθεση που εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ, η πτήση αναχώρησε λίγο μετά τις 9:00 με προορισμό το Ντόρτμουντ.

Εκεί, ο 23χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός πρόκειται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και, εφόσον η διαδικασία ολοκληρωθεί χωρίς κάποιο απρόοπτο, θα βάλει την υπογραφή του στο πολυετές συμβόλαιο που έχει συμφωνήσει με την Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Η μεγαλύτερη μεταγραφή της καριέρας του και μία από τις ακριβότερες πωλήσεις στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου πέρασε πλέον στο τελικό της στάδιο, με τη Ντόρτμουντ να κερδίζει τη συγκατάθεσή του και να φτάνει σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ για ένα deal που, μαζί με τα μπόνους, μπορεί να αγγίξει τα 30 εκατ. ευρώ.

Η Ντόρτμουντ άσκησε ασφυκτική πίεση την Παρασκευή και το Σάββατο. Μετά το «ναυάγιο» των διαπραγματεύσεων με την Κολωνία για την απόκτηση του Σαΐντ Ελ Μάλα, έστρεψε όλο το βάρος στην περίπτωση του Κωνσταντέλια και κινήθηκε αποφασιστικά, αρχικά για να πείσει τον ίδιο και στη συνέχεια για να φτάσει σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ.

Το συμβόλαιο που θα πάρει στη Ντόρτμουντ

Η πρόταση προς τον διεθνή μεσοεπιθετικό προβλέπει τετραετές συμβόλαιο, με καθαρές ετήσιες αποδοχές 3,2 εκατ. ευρώ και επιπλέον μπόνους. Οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ τού παρουσίασαν αναλυτικά το αγωνιστικό πλάνο και τον ρόλο για τον οποίο τον προορίζουν, καταφέρνοντας να αποσπάσουν το «ναι» του.

Η Bundesliga, η συμμετοχή στη League Phase του Champions League και η προοπτική να αγωνιστεί σε ένα από τα σημαντικότερα ποδοσφαιρικά περιβάλλοντα της Ευρώπης αποτέλεσαν ισχυρά κίνητρα.

Στην απόφασή του μέτρησαν και όσα άκουσε από τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος μετακόμισε το φετινό καλοκαίρι στη Ντόρτμουντ και του μετέφερε τις καλύτερες εντυπώσεις από τις πρώτες εβδομάδες του στη Βεστφαλία.

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