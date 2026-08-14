Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε πρεμιέρα με το... δεξί στο τουρνουά του Σινσινάτι, επικρατώντας με 7-6(4), 7-5 του Βαλεντίν Ρουγιέ στην πρεμιέρα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεπέρασε το... εμπόδιο του Βαλεντίν Ρουαγιέ στην πρεμιέρα του στο τουρνουά του Σινσινάτι. Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε με 7-6(4), 7-5 του Γάλλου τενίστα και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο.

Μία νίκη για τον Νο.53 του κόσμου σε ένα γεμάτο παιχνίδι, στο οποίο στάθηκε αποτελεσματικός στις ευκαιρίες για break ενώ στα κρίσιμα σημεία μπόρεσε να βρει τις λύσεις. Επόμενος αντίπαλό του ο Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ, ο οποίος έχει περάσει με bye τον πρώτο γύρο.

Παρά τα break το πρώτο σετ κρίθηκε στο tie-break

Η αναμέτρηση ξεκίνησε πολύ καλά και για τους δύο τενίστες πίσω από το σερβίς. Ο Βαλεντίν Ρουαγιέ σέρβιρε πρώτος, με τον Στέφανο Τσιτσιπά ν' ακολουθεί σταθερά. Βέβαια, το σερί σταμάτησε στο 5ο game όταν ο Έλληνας τενίστας πέτυχε το break και στη συνέχεια δέχθηκε κι αυτός ένα με το σκορ στο σετ να μένει ισόπαλο (3-3).

Από εκεί και πέρα κανείς από τους δύο αθλητές δεν απειλήθηκε. Με πολύ καλά service game έφτασαν το σετ στο tie-break. Εκεί, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν εξαιρετικός και με 7-4 επικράτησε για να κατακτήσει το σετ και να πάρει προβάδισμα με 7-6(4) στην αναμέτρηση.

Πέντε χαμένα match point αλλά στο τέλος νικητής

Το δεύτερο σετ είχε παρόμοια εκκίνηση με το πρώτο. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε πρώτο να σερβίρει, με τον Βαλεντίν Ρουαγιέ να διατηρεί το σερβίς. Στο 5ο game ο Έλληνας πήρε το προβάδισμα (3-2) και στο αμέσως επόμενο εκμεταλλεύτηκε τα break point που του εμφανίστηκαν για ένα break (4-2).

Μάλιστα, ο 28χρονος έφτασε να βρίσκεται ένα game μακριά από την κατάκτηση του δεύτερου σετ (5-2). Βρήκε match point στο service game του Γάλλου, αλλά ο Ρουαγιέ κατάφερε να το σβήσει και να κάνει το 5-3. Στο 9ο game, όπου ο Τσιτσιπάς σέρβιρε για το ματς, χάθηκε ακόμη ένα match point γεγονός που επηρέασε τον Νο.53 του κόσμου ο οποίος δέχθηκε break (5-4) και αμέσως μετά είδε τον αντίπαλό του να φέρνει το σετ στα ίσα (5-5).

Σε αυτό το σερί ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρήκε την πιο ηχηρή απάντηση. Με σερί 2-0 games έκανε το 7-5 κατέκτησε το σετ και πανηγύρισε τη νίκη που τον έστειλε στον δεύτερο γύρο του Masters στο Σινσινάτι.