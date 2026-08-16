Γκολ και ασίστ ο Πινέδα στην έξαρα της Μοντερέι κόντρα στη Χουάρεθ

Ο Ορμπελίν Πινέδα ήταν ο πρωταγωνιστής στη μεγάλη νίκη της Μοντερέι απέναντι στη Χουάρεθ, πετυχαίνοντας ένα τέρμα και μοιράζοντας την ασίστ για ένα ακόμη.

Τα ξημερώματα της Κυριακής (16/08) η Μοντερέι υποδέχθηκε στην έδρα της τη Χουάρεθ στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Απερτούρα του Μεξικού και νίκησε με το επιβλητικό 6-1, σε έναν αγώνα που μετατράπηκε από νωρίς σε.... μονόλογο για τους γηπεδούχους.

Ένας εκ των πρωταγωνιστών αυτής της ξέφρενης βραδιάς ήταν ο Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος είχε συμμετοχή στα δύο από τα έξι τέρματα της ομάδας του και ανακηρύχθηκε μάλιστα ως ο πολυτιμότερος της αναμέτρησης.

¡De Orbe a Cuypers y cae el tercer #GolRayado para el Monterrey! ⚽👊🏼 pic.twitter.com/j4Lry5V5DV — Rayados (@Rayados) August 16, 2026

Αναλυτικότερα, ο άλλοτε μέσος της ΑΕΚ μοίρασε την ασίστ για το τρίτο γκολ της Μοντερέι που πέτυχε Ούγκο Κάιπερς, ενώ λίγο πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου οι ρόλοι αντιστράφηκαν, με τον Βέλγο να κάνει ένα σουτ μέσα στην περιοχή και τον Πινέδα να παίρνει το «ριμπάουντ» και να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα.