Το μονοπάτι της στο τουρνουά του Σινσινάτι έμαθε η Μαρία Σάκκαρη.

Λίγη ώρα, μετά την κλήρωση του Στέφανου Τσιτσιπά στο τουρνουά του Σινσινάτι, η Μαρία Σάκκαρη έμαθε το μονοπάτι της στο Masters των ΗΠΑ. Ελληνίδα θα περάσει με bye τον πρώτο γύρο και από τον δεύτερο γύρο ξεκινούν οι αγωνιστικές της υποχρεώσεις.

Στον δεύτερο γύρο, όπου αναμένεται να κάνει πρεμιέρα η 31χρονη, αναμένεται ν' αντιμετωπίσει τη νικήτρια της αναμέτρησης Ραχίμοβα - Μπιρέλ. Από εκεί και πέρα, τα πράγματα δυσκολεύουν γιατί η πιο πιθανή αντίπαλος στον τρίτο γύρο είναι η Ίγκα Σβιόντεκ.

Όποια από τις δύο περάσει στη φάση των "16" πιθανότατα θα βρεθεί απέναντι στην Μπελίντα Μπένσιτς. Eνώ στα προημιτελικά η Έλενα Ριμπάκινα είναι η επικρατέστερη παίκτρια για να βρεθεί στο απέναντι μέρος του court.

Επικεφαλής του ταμπλό είναι η Αρίνα Σαμπαλένκα, που έχει μαζί της τις Ελίνα Σβιτολίνα, Κόκο Γκοφ και Μίρα Αντρέεβα.