Σάκκαρη: Η κλήρωσή της στο τουρνουά του Σινσινάτι

Δημήτρης Μύτικας
Σάκκαρη: Η κλήρωσή της στο τουρνουά του Σινσινάτι
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Το μονοπάτι της στο τουρνουά του Σινσινάτι έμαθε η Μαρία Σάκκαρη.

Λίγη ώρα, μετά την κλήρωση του Στέφανου Τσιτσιπά στο τουρνουά του Σινσινάτι, η Μαρία Σάκκαρη έμαθε το μονοπάτι της στο Masters των ΗΠΑ. Ελληνίδα θα περάσει με bye τον πρώτο γύρο και από τον δεύτερο γύρο ξεκινούν οι αγωνιστικές της υποχρεώσεις.

Στον δεύτερο γύρο, όπου αναμένεται να κάνει πρεμιέρα η 31χρονη, αναμένεται ν' αντιμετωπίσει τη νικήτρια της αναμέτρησης Ραχίμοβα - Μπιρέλ. Από εκεί και πέρα, τα πράγματα δυσκολεύουν γιατί η πιο πιθανή αντίπαλος στον τρίτο γύρο είναι η Ίγκα Σβιόντεκ.

Όποια από τις δύο περάσει στη φάση των "16" πιθανότατα θα βρεθεί απέναντι στην Μπελίντα Μπένσιτς. Eνώ στα προημιτελικά η Έλενα Ριμπάκινα είναι η επικρατέστερη παίκτρια για να βρεθεί στο απέναντι μέρος του court.

Δείτε Επίσης

Τσιτσιπάς: Γαλλικό «εμπόδιο» στην πρεμιέρα του στο Σινσινάτι
image

Επικεφαλής του ταμπλό είναι η Αρίνα Σαμπαλένκα, που έχει μαζί της τις Ελίνα Σβιτολίνα, Κόκο Γκοφ και Μίρα Αντρέεβα.

 
@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    WTA Τελευταία Νέα