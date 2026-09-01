Άνοιξε για τα καλά ο δρόμος για να κλείσει ο Ροντινέι στον σύλλογο της Σάντος φεύγοντας από τον Ολυμπιακό.

Εξέλιξη αναμενόμενη πλην όμως θα πρέπει να καταγραφεί. Σύμφωνα με πηγές από τη Βραζιλία και ρεπόρτερ όπως ο Βενέ Καζαγκράντε ο Ολυμπιακός συμφώνησε προφορικά στην αποδέσμευση του Ροντινέι έτσι ώστε να κλείσει και τυπικά στη Σάντος.

Ο έμπειρος και επί σειρά ετών δεξιός μπακ του Ολυμπιακού τα είχε ήδη βρει με τη Σάντος για συμβόλαιο 2.5 ετών.

Ο 34χρονος Βραζιλιάνος μπακ μετρά 3,5 χρόνια παρουσίας στους Πειραιώτες έχοντας κατακτήσει πρωτάθλημα, Κύπελλο και Conference League ενώ έχει στο παλμάρε του 157 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 12 γκολ και 28 ασίστ.