Τσιτσιπάς: Γαλλικό «εμπόδιο» στην πρεμιέρα του στο Σινσινάτι
Αντίπαλο που δεν του προκαλείς καλές μνήμες θ' αντιμετωπίσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην πρεμιέρα του στο τουρνουά του Σινσινάτι. Ο Έλληνας τενίστας θα βρεθεί απέναντι στον Βαλεντίν Ρουαγέ στην πρεμιέρα του στο τουρνουά Masters των ΗΠΑ.
Οι δύο τενίστες θα βρεθούν για δεύτερη φορά αντιμέτωποι. Η πρώτη ήταν στο περυσινό Wimbledon, όταν ο Γάλλος προηγούταν 6-3, 6-2 και ο Στέφανος Τσιτσιπάς εγκατέλειψε.
Σε περίπτωση πρόκρισης, ο Νο.53 του κόσμου θα παίξει αντιμέτωπος με τον Φέλιξ Οζέ Αλιασίμ, ο οποίος έχει περάσει με bye τον πρώτο γύρο και είναι το Νο.2 του ταμπλό. Στον τρίτο γύρο πιθανότερος αντίπαλος μοιάζει ο Αρτούρ Ριντερκνές ενώ στη φάση των "16" ο επικρατέστερος είναι ο Λέρνερ Τιέν.
Επικεφαλής του ταμπλό είναι ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ και έχει μαζί του στο πάνω μέρος τον Νόβακ Τζόκοβιτς.
Η κλήρωση του κυρίως ταμπλό στο Σινσινάτι
Cincinnati ATP Masters 1000 Main Draw Singles pic.twitter.com/5KB0oMrJuq— Tennis Draws (@DrawsTennis) August 11, 2026
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