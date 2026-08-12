Τον πρώτο του αντίπαλο και το μονοπάτι ενόψει συνέχειας στο τουρνουά του Σινσινάτι έμαθε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Αντίπαλο που δεν του προκαλείς καλές μνήμες θ' αντιμετωπίσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην πρεμιέρα του στο τουρνουά του Σινσινάτι. Ο Έλληνας τενίστας θα βρεθεί απέναντι στον Βαλεντίν Ρουαγέ στην πρεμιέρα του στο τουρνουά Masters των ΗΠΑ.

Οι δύο τενίστες θα βρεθούν για δεύτερη φορά αντιμέτωποι. Η πρώτη ήταν στο περυσινό Wimbledon, όταν ο Γάλλος προηγούταν 6-3, 6-2 και ο Στέφανος Τσιτσιπάς εγκατέλειψε.

Σε περίπτωση πρόκρισης, ο Νο.53 του κόσμου θα παίξει αντιμέτωπος με τον Φέλιξ Οζέ Αλιασίμ, ο οποίος έχει περάσει με bye τον πρώτο γύρο και είναι το Νο.2 του ταμπλό. Στον τρίτο γύρο πιθανότερος αντίπαλος μοιάζει ο Αρτούρ Ριντερκνές ενώ στη φάση των "16" ο επικρατέστερος είναι ο Λέρνερ Τιέν.

Επικεφαλής του ταμπλό είναι ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ και έχει μαζί του στο πάνω μέρος τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Η κλήρωση του κυρίως ταμπλό στο Σινσινάτι