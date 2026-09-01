Η Μπαρτσελόνα είχε τους Γιαμάλ και Ραφίνια σε μεγάλη βραδιά και με το χορταστικό 5-2 επί της Ράγιο Βαγιεκάνο έκανε το 3/3 στο ξεκίνημά της στη La Liga.

Με τέτοιους Ραφίνια και Γιαμάλ, η Μπάρτσα δεν έχει και πολλά να φοβάται. Οι δυο τους πετούσαν φωτιές στη Μπλαουγκράνα επίθεση και με δυο γκολ έκαστος οδήγησαν τους Καταλανούς στο χορταστικό 5-2 επί της Ράγιο Βαγιεκάνο, που πάλεψε στο «Καμπ Νόου» αλλά έφυγε με άδεια χέρια και βαρύ σκορ από την Καταλονία.

Η Μπάρτσα μπήκε δυναμικά στο ματς, έκλεισε τη Βαγιεκάνο στην περιοχή της, αλλά ήταν οι Μαδριλένοι που ευτύχησαν να προηγηθούν στο σκορ κόντρα στη ροή. Στο 12΄συγκεκριμένα ο Γκαρθία άδειασε τον Κουντέ από αριστερά κι έκανε το γύρισμα στην περιοχή για τον Καμέγιο, ο οποίος εκτέλεσε με μια επαφή στα δίχτυα για το 0-1. Το προβάδισμα των φιλοξενούμενων.... αγρίεψε τους Καταλανούς, οι οποίοι εφάρμοσαν ασφυκτική πίεση στα επόμενα λεπτά και κατάφεραν να ανατρέψουν το σκορ σε δευτερόλεπτα.

Αρχικά στο 19΄ο Ραφίνια απέφυγε τον Σις με όμορφη ντρίμπλα κι εκτέλεσε άψογα στο τετ-α-τετ για την ισοφάριση και στιγμές αργότερα ο Γιαμάλ είδε τη μπάλα να στρώνεται στην περιοχή μετά από αδράνεια στην αντίπαλη άμυνα και «ζωγράφισε» με υπέροχο πλασέ στο παραθυράκι της εστίας. Αφού κατάφερε να γυρίσει το ματς με συνοπτικές διαδικασίες, η ομάδα του Φλικ έριξε ρυθμό μέχρι το ημίχρονο, αν και βρήκε ξανά δίχτυα με τον Κουντέ στο 45΄που ακυρώθηκε ωστόσο για οφσάιντ.

Το τρίτο γκολ ωστόσο δεν άργησε να έρθει στο β΄μέρος. Στο 51΄συγκεκριμένα η Μπάρτσα ξεδιπλώθηκε με όμορφη ανάπτυξη, με τον Γκόρντον να κάνει το γύρισμα και τον Λεζάν να στέλνει άθελά του τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Οκτώ λεπτά αργότερα ωστόσο η Βαγιεκάνο μείωσε με κεφαλιά του Καμέγιο από εκτέλεση κόρνερ και ξαναμπήκε στο ματς, αλλά όχι για πολύ.

Αφού ο Κουμπαρσί έσωσε το 3-3 με καθοριστικό μπλοκ μετά από λάθος του Ζοάν Γκαρθία (61΄), η Μπάρτσα έφτασε στον τέταρτο γκολ με τον Ραφίνια. Στο 71΄συγκεκριμένα ο Γκόρντον πάτησε τη μπάλα με όμορφο τακουνάκι για τον Ραφίνια, ο οποίος εκτέλεσε με τη μια στη γωνία για το 4-2, ολοκληρώνοντας έναν υπέροχο συνδυασμό. Το κερασάκι στην τούρτα πρόσθεσε ο Γιαμάλ στο 89΄με το δεύτερο προσωπικό του γκολ, όταν έπιασε υπέροχο πλασέ έξω από την περιοχή στη γωνία για να διαμορφώσει το τελικό σκορ.

Μπαρτσελόνα (Χάνσι Φλικ): Ζοάν Γκαρθία, Κουντέ, Κουμπαρσί, Κρίστενσεν, Εσπάρτ, Πέδρι (78΄Κανσέλο), Μπερνάλ (64΄Ρόδρι), Γκόρντον (78΄Αντεγιέμι), Γιαμάλ, Ντάνι Όλμο (64΄Φερμίν Λόπεθ), Ραφίνια (86΄Αμπντελκαρίμ)

Ράγιο Βαγιεκάνο (Μπενάτ Σαν Χοσέ): Καρδένας, Μπάλιου, Λεζέν, Σις, Βερτρούντ (32΄πεδρόσα), Βαλεντίν, Μπουαρέ (57΄Μπουαρέ), Λόπεθ (75΄Εντεκά), Ντε Φρούτος (58΄Πέρεθ), Γκαρθία, Καμέγιο (75΄Αλεμάο)

