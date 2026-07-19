Σάκκαρη: Με την Κρεϊτσίκοβα στον τελικό του Athens Open
Η Μαρία Σάκκαρη έμαθε την αντίπαλό της στον τελικό Vanda Pharmaceuticals Athens Open. Αυτή θα είναι η Τσέχα τενίστρια, Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα η οποία επικράτησε της Κλάρα Τάουσον με 6-1, 4-6, 6-3.
Αυτή θα είναι η τέταρτη αναμέτρηση των δύο παικτριών με την Νο.3 του ταμπλό να μετράει τρεις νίκες στις προηγούμενες αναμετρήσεις κόντρα στην Ελληνίδα. Βέβαια, αυτή την φορά, η Μαρία Σάκκαρη αναμένεται να έχει δίπλα της το ελληνικό κοινό το οποίο την έχει βοηθήσει έχοντας δώσει βροντερό παρόν στις εξέδρες του Stadion Sports Center.
O τελικός του μονού στην αθηναϊκή διοργάνωση αναμένεται να ξεκινήσει στις 20:00, ενώ το ματς θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.
Όσοι θέλετε να προμηθευτείτε εισιτήρια για τον τελικό μπορείτε να κάνε μέσω του athens-open.com και της Ticketmaster.
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