Η Μαρία Σάκκαρη θα βρεθεί απέναντι στην Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα στον τελικό του Vanda Pharmaceuticals Athens Open, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή (19/7, 20:00).

Η Μαρία Σάκκαρη έμαθε την αντίπαλό της στον τελικό Vanda Pharmaceuticals Athens Open. Αυτή θα είναι η Τσέχα τενίστρια, Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα η οποία επικράτησε της Κλάρα Τάουσον με 6-1, 4-6, 6-3.

Αυτή θα είναι η τέταρτη αναμέτρηση των δύο παικτριών με την Νο.3 του ταμπλό να μετράει τρεις νίκες στις προηγούμενες αναμετρήσεις κόντρα στην Ελληνίδα. Βέβαια, αυτή την φορά, η Μαρία Σάκκαρη αναμένεται να έχει δίπλα της το ελληνικό κοινό το οποίο την έχει βοηθήσει έχοντας δώσει βροντερό παρόν στις εξέδρες του Stadion Sports Center.

O τελικός του μονού στην αθηναϊκή διοργάνωση αναμένεται να ξεκινήσει στις 20:00, ενώ το ματς θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Όσοι θέλετε να προμηθευτείτε εισιτήρια για τον τελικό μπορείτε να κάνε μέσω του athens-open.com και της Ticketmaster.