Η Μαρία Σάκκαρη είναι ένα βήμα μακριά από τον τρίτο τίτλο της καριέρας της στην WTA και θέλει να το κάνει μπροστά στο ελληνικό κοινό και το Athens Open.

Στον τελικό του Vanda Pharmaceuticals Athens Open θα βρεθεί η Μαρία Σάκκαρη! Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε της Αλίνα Κορνέεβα με 6-1, 7-5 και θα είναι η μία εκ των δύο φιναλίστ της αθηναϊκής διοργάνωσης.

Η αναμέτρηση της 30χρονης τενίστριας θα λάβει χώρα στο κεντρικό court του Stadion Sports Stadium και το πρώτο σερβίς αναμένεται να γίνει στις 20:00. Το ματς που θα προηγηθεί του τελικού θα είναι το αντίστοιχο για το ταμπλό του διπλού, το οποίο πρόκειται να ξεκινήσει στις 17:30.

Σημειώνεται πως η αντίπαλος της Σάκκαρη στον τελικό θα προκύψει από την αναμέτρηση ανάμεσα σε Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα και Κλάρα Τάουσον. Ο τελικός θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Όσοι θέλετε να προμηθευτείτε εισιτήρια για τον τελικό μπορείτε να κάνε μέσω του athens-open.com και της Ticketmaster.