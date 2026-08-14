Ο Σλοβένος στόπερ Βάνια Ντρκούσιτς δεν έρχεται στον ΠΑΟΚ, επέλεξε την Εσπανιόλ!

Μετά τον αποκλεισμό ήρθε κι αρνητική εξέλιξη σε μεταγραφική υπόθεση για τον ΠΑΟΚ!

ΠΑΟΚ και Ζενίτ δεν θα καταλήξουν σε συμφωνία για τον δανεισμό του Βάνια Ντρκούσιτς, αφού ο Σλοβένος στόπερ καταλήγει στην Εσπανιόλ και θα παίξει στη La Liga!

Ο ΠΑΟΚ περίμενε τον διεθνή Σλοβένο στόπερ το πρωί της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει μονοετές συμβόλαιο, ως δανεικός απο την Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, αλλα η μεταγραφή οδεύει σε ναυάγιο.

Οι «ασπρόμαυροι» είχαν φτάσει σε συμφωνία τόσο με τον Ντρκούσιτς και τον ρωσικό σύλλογο. Ο παίκτης απάντησε θετικά, όμως, από τον εκπρόσωπό του, παρουσιάστηκε πρόταση από την Εσπανιόλ. Ο 26χρονος αμυντικός ενημέρωσε τον ΠΑΟΚ πως προτεραιότητά του είναι να παίξει σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα, όπως το ισπανικό. Έτσι, απέρριψε την προοπτική του ΠΑΟΚ και ο Δικέφαλος αναζητεί άλλον κεντρικό αμυντικό, ενώ τρέχει για ν' αποκτήσει και δύο φορ!