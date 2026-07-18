Η Μαρία Σάκκαρη ήταν εκπληκτική στον ημιτελικό του Vanda Pharmaceuticlas Athens Open! Με νίκη κόντρα στην Αλίνα Κορνέεβα με 6-1, 7-5 προκρίθηκε στον τελικό.

Μπροστά στο ελληνικό κοινό είναι ασταμάτητη η Μαρία Σάκκαρη! Για ένα ακόμη ματς δεν έχασε σετ και με νίκη 6-1, 7-5 στον ημιτελικό του Vanda Pharmaceuticlas Athens Open κόντρα στην Αλίνα Κορνέεβα πήρε το εισιτήριο για τον τελικό.

Η αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη θα προκύψει από τον έτερο ημιτελικό της διοργάνωσης ανάμεσα στις Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα και Κλάρα Τάουσον.

Τα πρώτα σερβίς στο ημιτελικό διατηρήθηκαν από τις δύο τενίστριες (1-1). Βέβαια, μόλις η Μαρία Σάκκαρη πήρε ρυθμό έκανε ένα σερί 5-0 και με συνοπτικές διαδικασίες έκλεισε το πρώτο σετ (6-1) για να αποκτήσει προβάδισμα στον ημιτελικό.

Στο δεύτερο σετ η Αλίνα Κορνέεβα εμφανίστηκε σαφώς πιο βελτιωμένη πίσω από το σερβίς της. Η 19χρονη αθλήτρια διατήρησε τα πρώτα service games. Στο 5ο game η Μαρία Σάκκαρη βρήκε τον τρόπο να... σπάσει το σερβίς της αντιπάλου της (3-2), ωστόσο η απάντηση ήταν άμεση για το 3-3.

Οι δύο τενίστριες έμειναν κοντά στο σκορ (4-4), με την Ελληνίδα να βρίσκει μία ευκαιρία για break στο 9ο game. Χωρίς να αφήσει την Αλίνα Κορνέεβα να πάρει πόντο, η Σάκκαρη έκανε το break και στη συνέχεια σέρβιρε για να κλείσει το σετ και να πανηγυρίσει τη νίκη.

Παρόλαυτα η 19χρονη βρήκε σημαντικό break για να φέρει και πάλι το σετ στα ίσα (5-5), όμως στο αμέσως επόμενο game δεν κατάφερε να διατηρήσει το σερβίς της. Η Μαρία Σάκκαρη, έτσι, σέρβιρε για δεύτερη φορά για να πάρει τη νίκη στο ματς και δεν λάθεψε. Έκανε το 7-5 και πήρε τη νίκη - πρόκριση στον τελικό.