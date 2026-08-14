Την ώρα της πρεμιέρας του στο τουρνουά του Σινσινάτι έμαθε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος αντιμετωπίζει τον Βαλεντίν Ρουάγιε.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται στο τουρνουά του Σινσινάτι για να συνεχίσει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις επί αμερικανικού εδάφους. Ο Έλληνας τενίστας έμαθε το πότε θ' αναμετρηθεί με τον Βαλεντίν Ρουαγιέ στην πρεμιέρα του στο Masters.

Όπως έκαναν γνωστό οι διοργανωτές το πρώτο σερβίς του ματς ανάμεσα σε Τσιτσιπά και Ρουαγιέ αναμένεται την Παρασκευή (14/8) στις 18:00 ώρα Ελλάδας (11:00 τοπική). Αυτό σημαίνει πως ο αγώνας θα ανοίξει το πρόγραμμα στο δεύτερο court της διοργάνωσης, στο οποίο είναι προγραμματισμένος.

Υπενθυμίζεται πως οι δύο τενίστες θα βρεθούν για δεύτερη φορά αντιμέτωποι. Η πρώτη ήταν στο περυσινό Wimbledon, όταν ο Γάλλος προηγούταν 6-3, 6-2 και ο Στέφανος Τσιτσιπάς εγκατέλειψε. Ο νικητής της αναμέτρησης θα παίξει στον δεύτερο γύρο απέναντι στον Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ, ο οποίο έχει περάσει με bye τον πρώτο γύρο.

Το πρόγραμμα της Παρασκευής (14/8)