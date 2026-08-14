Τσιτσιπάς: Ανοίγει το πρόγραμμα της Παρασκευής (14/8)

Δημήτρης Μύτικας
Τσιτσιπάς: Ανοίγει το πρόγραμμα της Παρασκευής (14/8)
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Την ώρα της πρεμιέρας του στο τουρνουά του Σινσινάτι έμαθε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος αντιμετωπίζει τον Βαλεντίν Ρουάγιε.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται στο τουρνουά του Σινσινάτι για να συνεχίσει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις επί αμερικανικού εδάφους. Ο Έλληνας τενίστας έμαθε το πότε θ' αναμετρηθεί με τον Βαλεντίν Ρουαγιέ στην πρεμιέρα του στο Masters.

Όπως έκαναν γνωστό οι διοργανωτές το πρώτο σερβίς του ματς ανάμεσα σε Τσιτσιπά και Ρουαγιέ αναμένεται την Παρασκευή (14/8) στις 18:00 ώρα Ελλάδας (11:00 τοπική). Αυτό σημαίνει πως ο αγώνας θα ανοίξει το πρόγραμμα στο δεύτερο court της διοργάνωσης, στο οποίο είναι προγραμματισμένος.

Υπενθυμίζεται πως οι δύο τενίστες θα βρεθούν για δεύτερη φορά αντιμέτωποι. Η πρώτη ήταν στο περυσινό Wimbledon, όταν ο Γάλλος προηγούταν 6-3, 6-2 και ο Στέφανος Τσιτσιπάς εγκατέλειψε. Ο νικητής της αναμέτρησης θα παίξει στον δεύτερο γύρο απέναντι στον Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ, ο οποίο έχει περάσει με bye τον πρώτο γύρο.

Δείτε Επίσης

Τσιτσιπάς: Γαλλικό «εμπόδιο» στην πρεμιέρα του στο Σινσινάτι
image

Το πρόγραμμα της Παρασκευής (14/8)

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ATP Τελευταία Νέα