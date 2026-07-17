Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο κόσμος αποθέωσαν τη Μαρία Σάκκαρη σε πόντο της απέναντι στην Αλίσια Παρκς, για τα προημιτελικά στο Athens Open.

Η Μαρία Σάκκαρη αντιμετωπίζει την Αλίσια Παρκς στα προημιτελικά του Athens Open στο Stadion Sports Center του ΟΑΚΑ, έχοντας τη στήριξη των θεατών.

Στο 2ο game του πρώτου σετ η Σάκκαρη βγήκε νικήτρια σε ένα εκπληκτικό ράλι, σώζοντας μία δύσκολη μπάλα της Παρκς και πετυχαίνοντας το 15-15 με ένα πολύ έξυπνο βολέ.

Ο κόσμος καταχειροκρότησε την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια όπως το ίδιο έκανε κι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που παρακολουθεί στον αγώνα της με σκοπό να τη στηρίξει στη διαδρομή της στο τουρνουά.