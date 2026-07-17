Κυριάκος Μητσοτάκης: Αποθέωσε τη Σάκκαρη σε υπέροχο πόντο στο Athens Open
Η Μαρία Σάκκαρη αντιμετωπίζει την Αλίσια Παρκς στα προημιτελικά του Athens Open στο Stadion Sports Center του ΟΑΚΑ, έχοντας τη στήριξη των θεατών.
Στο 2ο game του πρώτου σετ η Σάκκαρη βγήκε νικήτρια σε ένα εκπληκτικό ράλι, σώζοντας μία δύσκολη μπάλα της Παρκς και πετυχαίνοντας το 15-15 με ένα πολύ έξυπνο βολέ.
Ο κόσμος καταχειροκρότησε την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια όπως το ίδιο έκανε κι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που παρακολουθεί στον αγώνα της με σκοπό να τη στηρίξει στη διαδρομή της στο τουρνουά.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.