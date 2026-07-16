H Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα και η Κλάρα Τάουσον έκλεισαν την οκτάδα στο Athens Open, το πρόγραμμα των προημιτελικών την Παρασκευή στο ΟΑΚΑ.

H Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα και η Κλάρα Τάουσον προχώρησαν με άνετες νίκες και εξασφάλισαν τα δύο τελευταία χρονικά εισιτήρια για τα προημιτελικά στο Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250, που συνεχίζεται στο Stadion Sports Center του ΟΑΚΑ.

Η Κρεϊτσίκοβα (Νο.32), των δύο Grand Slam τίτλων νίκησε τη Γαλλίδα, Κάρολ Μονέ (Νο.204) με 6-0, 6-2 και στο μεγάλο παιχνίδι των προημιτελικών θα αντιμετωπίσει την Κινέζα, Κινγουέν Ζενγκ (Νο.135).

Στο παιχνίδι που έκλεισε το πρόγραμμα της Πέμπτης (16/7), η Κλάρα Τάουσον (Νο.30) επικράτησε επί της Ιταλίδας, Μιριάνα Τόνα (Νο.308) με 6-4, 6-0. Η Τάουσον στο δικό της προημιτελικό θα αντιμετωπίσει την Τσέχα, Σάρα Μπέιλεκ (Νο.42).

Νωρίτερα στο κεντρικό κορτ, η 19χρονη Ρωσίδα, Αλίνα Κορνέεβα (Νο.90), απέκλεισε την Αμερικανίδα, Αν Λι (Νο.31) με 6-2, 6-2 και τώρα θα παίξει με τη συνομήλική της Τσέχα, Τερέζα Βαλέντοβα (Νο.49), που με τη σειρά της άφησε εκτός συνέχειας την Αλεκσάντρα Σάσνοβιτς με 6-3, 6-2. Από αυτό τον προημιτελικό θα προκύψει η αντίπαλος για τη Μαρία Σάκκαρη ή την Αλίσια Παρκς στα ημιτελικά.

Τα ζευγάρια των προημιτελικών

Κλάρα Τάουσον (Δανία) - Σάρα Μπέιλεκ (Τσεχία)

Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα (Τσεχία) - Κουινγέν Ζενγκ (Κίνα)

Αλίσια Παρκς (ΗΠΑ)-Μαρία Σάκκαρη (Ελλάδα)

Tερέζα Βαλέντοβα (Τσεχία)-Αλίνα Κορνέεβα (Ρωσία)

Το πρόγραμμα της Παρασκευής (17/7)

Κεντρικό γήπεδο

Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα - Κουινγέν Ζενγκ (17:30)

Αλίσια Παρκς -Μαρία Σάκκαρη (19:30, ΕΡΤ 2 Σπορ)

Κλάρα Τάουσον - Σάρα Μπέιλεκ

Grandstand