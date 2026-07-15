Την τενίστρια που θ' αντιμετωπίσει στα προημιτελικά του Vanda Pharmaceuticals Athens Open έμαθε η Μαρία Σάκκαρη.

Με εκπλήκτική εμφάνιση η Μαρία Σάκκαρη πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά του Vanda Pharmaceuticals Athens Open. Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε της Χάριετ Νταρτ με 6-1, 6-2 και έμαθε την αντίπαλό της στο ματς για την 8άδα του αθηναϊκού τουρνουά.

Η τενίστρια που θα βρεθεί απέναντι στην 30χρονη θα είναι η Αλίσια Παρκς. Η Αμερικανίδα επικράτησε της Μάι Χαντάμα με 6-7(4), 6-2, 7-5 και απέναντι στη Σάκκαρη θα διεκδικήσει ένα εισιτήριο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Απέναντι στη Νο.70 του κόσμου η Μαρία Σάκκαρη μετράει δύο ήττες σε ισάριθμα ματς, τα οποία έχουν δοθεί σε σκληρή επιφάνεια. Αυτή τη φορά, η Νο.4 του ταμπλό θα έχει στο πλευρό της το ελληνικό κοινό, το οποίο αναμένεται να κάνει αισθητή την παρουσία του στο Stadion Sports Center.

O αγώνας των δύο αναμένεται να γίνει την Παρασκευή (17/7) και η ώρα του πρώτου σερβίς πρόκειται να γνωστοποιηθεί το απόγευμα της Πέμπτης (16/7).