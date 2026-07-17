Μποαβίστα: Διαλύεται μετά από 123 χρόνια ιστορίας
Ένας ιστορικός σύλλογος της Πορτογαλίας ανήκει πλέον στην ιστορία... Ο λόγος για την Μποαβίστα που ανακοίνωσε το τέλος της λειτουργίας της, βάζοντας τίτλους τέλους σε μια διαδρομή 123 ετών.
Η ομάδα από το Πόρτο το 2001 κατάφερε να κάνει την υπέρβαση, κατακτώντας το πρωτάθλημα και σπάζοντας την κυριαρχία των «μεγάλων», ενώ τα επόμενα χρόνια έγινε σταθερή εκπρόσωπος των Ιβήρων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και στο Champions League.
Δυστυχώς όπως αναφέρουν Πορτογαλικά ΜΜΕ η αυλαία έπεσε μετά από δικαστική απόφαση, η οποία υποχρεώνει τον σύλλογο να σταματήσει κάθε δραστηριότητα μέχρι τις 31 Ιουλίου. Οι εγκαταστάσεις θα εκκενωθούν, τα κλειδιά του «Μπέσα» θα παραδοθούν και η ομάδα καλείται να αποχωρήσει μέχρι τότε.
Ωστόσο η κατρακύλα του συλλόγου δεν ξεκίνησε τώρα και τα προβλήματα είναι γνωστά εδώ και χρόνια. Οι πληγές άνοιξαν μετά τον υποβιβασμό του 2008, που ήρθε στον απόηχο του σκανδάλου «Apito Final». Παρότι η Μποαβίστα επέστρεψε χρόνια αργότερα στην Primeira Liga, τα οικονομικά προβλήματα δεν έπαψαν ποτέ να υπάρχουν.
Ο νέος υποβιβασμός στο τέλος της σεζόν 2024/25 ουσιαστικά αποτελεί το τελευταίο χτύπημα. Η Μποαβίστα δεν πήρε άδεια συμμετοχής ούτε στη δεύτερη ούτε στην τρίτη κατηγορία, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στα τοπικά πρωταθλήματα του Πόρτο. Εκεί άντεξε μόλις τρία παιχνίδια πριν αποσυρθεί, ενώ παράλληλα βρισκόταν υπό απαγόρευση μεταγραφών. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, το ιστορικό γήπεδο «Μπέσα» βγήκε σε πλειστηριασμό...
A tragic day in Portuguese football as Boavista are forced to shut down and cease all operations. The end of a historic 123-year old institution.— Alex Gonçalves (@Aljeeves) July 16, 2026
One of just 5 teams to have ever won the Portuguese top flight, this marks the painful demise of one of Portugal's biggest clubs. pic.twitter.com/WxovfpdWlA
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