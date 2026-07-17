Ο Βαγγέλης Ζιάγκος σχολίασε την κλήρωση της Μυκόνου για το FIBA Europe Cup 2026-2027.

Ραντεβού με μία ιστορική σεζόν έχει η Μύκονος, η οποία θα παίξει για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Η ομάδα των Κυκλάδων, εξασφάλισε μία θέση στους ομίλους του FIBA Europe Cup και έτσι τη νέα αγωνιστική περίοδο, θα έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

Ο προπονητής της Μυκόνου, Βαγγέλης Ζιάγκος, μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας για την κλήρωση στους ομίλους, αλλά και τους στόχους που έχει θέσει.

Όσα είπε ο Ζιάγκος

«Ο βαθμός δυσκολίας της κλήρωσης δεν ήταν κάτι που μας απασχόλησε ποτέ. Ο σκοπός της συμμετοχής μας θα επιτευχθεί είτε έτσι είτε αλλιώς και μας είναι απολύτως ξεκάθαρος: αφενός, να συστήσουμε τη μπασκετική ταυτότητα του νησιού μας στην ευρωπαϊκή αθλητική κοινότητα, όντας ανταγωνιστικοί ασφαλώς και διεκδικώντας νίκες, και αφετέρου, να δώσουμε λόγο στους φίλους της ομάδας να ταξιδέψουν με μια όμορφη αθλητική αφορμή που θα τους φέρει πιο κοντά στον αθλητισμό, στο μπάσκετ και στην ομάδα. Καλά μας ταξίδια, λοιπόν».