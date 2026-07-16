O Tσιτσιπάς το απόγευμα της Παρασκευής στα προημιτελικά στο Γκστάαντ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με αντίπαλο τον Γάλλο, Αρτούρ Ρίντερκνες θα διεκδικήσει το απόγευμα της Παρασκευής (17/7) την πρόκριση στα ημιτελικά στο 250άρι τουρνουά στο Γκστάαντ της Ελβετίας.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεπέρασε σε δύο δόσεις το εμπόδιο του Τζερόμ Κιμ με 2-1 σετ και πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά στο 250άρι χωμάτινο τουρνουά στο Γκστάαντ της Ελβετίας.

Επόμενος αντίπαλος θα είναι ο Αρτούρ Ρίντερκνες (Νο.28). Ο Γάλλος στο δικό του αγώνα την Τετάρτη (15/7) με αντίπαλο τον συμπατριώτη του Κλεμέν Ταμπούρ (Νο.178), βρέθηκε να κυνηγά στο 3ο σετ (5-2), έσωσε δύο match points στο 9o game και τελικά έφθασε στην ανατροπή και στην πρόκριση με 6-7(9), 7-6(6), 7-5.

Το παιχνίδι του Τσιτσιπά με τον Ρίντερκνες θα γίνει την Παρασκευή (17/7), θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα της ημέρας στο κεντρικό κορτ και αναμένεται να αρχίσει μετά τις 18:30, ώρα Ελλάδας.

Οι παίκτες έχουν συναντηθεί μόλις μια φορά στο tour, με τον Τσιτσιπά να επικρατεί με 7-5, 6-3 στη φάση των «32» τον φετινό Φεβρουάριο στο τουρνουά του Ρότερνταμ.