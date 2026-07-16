O Tσιτσιπάς το απόγευμα της Παρασκευής στα προημιτελικά στο Γκστάαντ
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεπέρασε σε δύο δόσεις το εμπόδιο του Τζερόμ Κιμ με 2-1 σετ και πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά στο 250άρι χωμάτινο τουρνουά στο Γκστάαντ της Ελβετίας.
Επόμενος αντίπαλος θα είναι ο Αρτούρ Ρίντερκνες (Νο.28). Ο Γάλλος στο δικό του αγώνα την Τετάρτη (15/7) με αντίπαλο τον συμπατριώτη του Κλεμέν Ταμπούρ (Νο.178), βρέθηκε να κυνηγά στο 3ο σετ (5-2), έσωσε δύο match points στο 9o game και τελικά έφθασε στην ανατροπή και στην πρόκριση με 6-7(9), 7-6(6), 7-5.
Το παιχνίδι του Τσιτσιπά με τον Ρίντερκνες θα γίνει την Παρασκευή (17/7), θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα της ημέρας στο κεντρικό κορτ και αναμένεται να αρχίσει μετά τις 18:30, ώρα Ελλάδας.
Οι παίκτες έχουν συναντηθεί μόλις μια φορά στο tour, με τον Τσιτσιπά να επικρατεί με 7-5, 6-3 στη φάση των «32» τον φετινό Φεβρουάριο στο τουρνουά του Ρότερνταμ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.