O Tσιτσιπάς το απόγευμα της Παρασκευής στα προημιτελικά στο Γκστάαντ

Δημήτρης Ντζάνης
O Tσιτσιπάς το απόγευμα της Παρασκευής στα προημιτελικά στο Γκστάαντ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με αντίπαλο τον Γάλλο, Αρτούρ Ρίντερκνες θα διεκδικήσει το απόγευμα της Παρασκευής (17/7) την πρόκριση στα ημιτελικά στο 250άρι τουρνουά στο Γκστάαντ της Ελβετίας.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεπέρασε σε δύο δόσεις το εμπόδιο του Τζερόμ Κιμ με 2-1 σετ και πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά στο 250άρι χωμάτινο τουρνουά στο Γκστάαντ της Ελβετίας.

Επόμενος αντίπαλος θα είναι ο Αρτούρ Ρίντερκνες (Νο.28). Ο Γάλλος στο δικό του αγώνα την Τετάρτη (15/7) με αντίπαλο τον συμπατριώτη του Κλεμέν Ταμπούρ (Νο.178), βρέθηκε να κυνηγά στο 3ο σετ (5-2), έσωσε δύο match points στο 9o game και τελικά έφθασε στην ανατροπή και στην πρόκριση με 6-7(9), 7-6(6), 7-5.

Το παιχνίδι του Τσιτσιπά με τον Ρίντερκνες θα γίνει την Παρασκευή (17/7), θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα της ημέρας στο κεντρικό κορτ και αναμένεται να αρχίσει μετά τις 18:30, ώρα Ελλάδας.

Δείτε Επίσης

Σάκκαρη: H αντίπαλός της στα προημιτελικά του Athens Open
image

Οι παίκτες έχουν συναντηθεί μόλις μια φορά στο tour, με τον Τσιτσιπά να επικρατεί με 7-5, 6-3 στη φάση των «32» τον φετινό Φεβρουάριο στο τουρνουά του Ρότερνταμ.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ATP Τελευταία Νέα