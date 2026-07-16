Αγγλία - Αργεντινή 1-2: Τα highlights της πρόκρισης της παρέας του Μέσι (vid)

Αγγλία - Αργεντινή 1-2: Τα highlights της πρόκρισης της παρέας του Μέσι (vid)
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Η «ατσάλινη» Παγκόσμια Πρωταθλήτρια, Αργεντινή, τα ανέτρεψε όλα μέσα σε επτά λεπτά, νίκησε με 2-1 την Αγγλία και πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.

Ασύλληπτη ανατροπή από την Αργεντινή! Η Αλμπισελέστε έκανε μυθική ανατροπή μέσα σε επτά λεπτά απέναντι στην Αγγλία, κέρδισε με 2-1 και έδωσε ραντεβού με την Ισπανία στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (19/07, 22:00). Ο Γκόρντον έκανε το 1-0 για τα Τρία Λιοντάρια στο 55' και μετά μίλησε η... ψυχή της πρωταθλήτριας. Ο Έντσο Φερνάντες με δυνατό σουτ έκανε το 1-1 στο 85' από ασίστ του Μέσι και στο 90+2 ο Λαουτάρο Μαρτίνες με κεφαλιά έγραψε το τελικό 2-1 και... ξέρανε τους Άγγλους. Ο Μέσι ήταν ο δημιουργός και του δεύτερου γκολ.

@Photo credits: Associated Press

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