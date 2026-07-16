Η συνήθεια που έγινε λατρεία! Με ακόμα μια ασύλληπτη ανατροπή με δυο γκολ στα τελευταία λεπτά, η Αργεντινή έβγαλε νοκ-άουτ την Αγγλία με 2-1 κι έκλεισε ραντεβού με την Ισπανία στον τελικό του Μουντιάλ!

Το όνειρο του It's coming home θα πρέπει να περιμένει... Η Αγγλία μπορεί άλλωστε να βρέθηκε μόλις μερικά λεπτά μακριά από το όνειρο, όμως στο τέλος συμπεριλήφθηκε στη μακρά λίστα των θυμάτων της τρομερής Αργεντινής! Η Αλμπισελέστε έβγαλε μέταλλο παγκόσμιας πρωταθλήτριας, έκλεισε τους Άγγλους στα καρέ τους και με νέα ανατροπή - εξπρές στο φινάλε έφυγε για το back-to-back! Με δυο γκολ και ισάριθμες ασίστ του Μέσι στο 85΄και το 90'+2΄, η ομάδα του Σκαλόνι τιμώρησε την παθητική στάση των Άγγλων και με το τελικό 2-1 έκλεισε ραντεβού στον τελικό του Μουντιάλ με την Ισπανία για να υπερασπιστεί το θρόνο της!

Από τα πρώτα λεπτά φάνηκε το σκληρό παιχνίδι και η σκοπιμότητα θα κυριαρχούσαν στον αγωνιστικό χώρο, με τα φάουλ να πέφτουν... βροχή και να μην επιτρέπουν στο ματς να αποκτήσει ρυθμό. Αμφότερες οι ομάδες έδιναν μεγαλύτερη βαρύτητα στην προστασία της άμυνας παρά στην επιθετική λειτουργία, με το παιχνίδι να κινείται σε μια ισορροπία, με ένταση, αλλά με ελάχιστες φάσεις. Η μοναδική στιγμή στο ημίχρονο που ο κόσμος στο γήπεδο είχε λόγο να σηκωθεί από τη θέση του ήρθε στο 39΄, όταν η οβίδα του Έντσο Φερνάντες πέρασε ελάχιστα πάνω από τα δοκάρια του Πίκφορντ.

Προβάδισμα για τα Λιοντάρια κόντρα στη ροή

Σε αντίθεση με την ισορροπημένη εικόνα του πρώτου μέρους, η Αλμπισελέστε μπήκε πιο δυναμικά μετά την ανάπαυλα, έστησε πολιορκία έξω από τα αγγλικά καρέ και απείλησε σοβαρά στο 47΄με δυνατό σουτ του Άλβαρες που εξουδετέρωσε ο Πίκφορντ στην κλειστή γωνία. Κόντρα στη ροή ωστόσο, η Αγγλία ευτύχησε να προηγηθεί! Έπειτα από αστραπιαία επίθεση, ο Μόργκαν Ρότζερς έκανε τη μπαλιά από δεξιά στο δεύτερο δοκάρι και ο Γκόρντον έπιασε στον... ύπνο τον Μολίνα για να σκοράρει από κοντά το 1-0 στο 55΄.

Μετά το προβάδισμα η Αγγλία αποφάσισε να αμυνθεί μαζικά στο δικό της μισό και σε χαμηλά μέτρα, παραδίδοντας πλήρως τον έλεγχο στην Αργεντινή. Μια στρατηγική που θα πλήρωνε τελικά μέχρι το φινάλε... Από την πρώτη στιγμή η ομάδα του Σκαλόνι πίεσε με αποτελεσματικότητα και θα μπορούσε να γυρίσει το ματς από πολύ νωρίτερα. Στο 69΄συγκεκριμένα η Αλμπισελέστε άγγιξε την ισοφάριση με καρφωτή κεφαλιά του Γκονζάλες που εξουδετέρωσε ο Πίκφορντ, ενώ στο 75΄ο Μακ Άλιστερ σημάδεψε το δοκάρι με νέα κεφαλιά στην κορυφαία ευκαιρία των Αργεντινών! Δυο λεπτά αργότερα ο Γκονζάλες απείλησε ξανά με νέα άστοχη κεφαλιά από θέση βολής, με την Αργεντινή να ψάχνει με μανία την ισοφάριση.

Το γύρισε σε επτά λεπτά η αλύγιστη Αργεντινή!

Κι όπως λένε, ο επιμένων νικά! Στο 85΄συγκεκριμένα ο Έντσο Φερνάντες υποδέχθηκε τη μπάλα από τον Μέσι με χώρο έξω από την περιοχή και με τρομερό σουτ νίκησε τον Πίκφορντ για το 1-1! Το γκολ ανύψωσε ψυχολογικά τους Αργεντινούς, οι οποίοι δεν ήταν χορτασμένοι με το 1-1 και έψαξαν την ανατροπή πριν από την παράταση. Έτσι κι έγινε, αφού στο 90΄+2΄η μπάλα έμεινε ζωντανή στα καρέ της Αγγλίας μετά από δεύτερο δοκάρι του Μακ Άλιστερ και στην εξέλιξη της φάσης ο Λαουτάρο σκόραρε με κοντινή κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι από γλυκιά σέντρα του Μέσι για να στείλει την ομάδα του σε δεύτερο διαδοχικό τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αγγλία (Τόμας Τούχελ): Πίκφορντ, Τζέιμς (82΄Μπερν), Στόουνς (90΄+6΄Τόνεϊ), Γκουέχι, Σπενς (90΄+6΄Ράσφορντ), Ράις (82΄Ο΄Ράιλι), Άντερσον, Ρότζερς, Μπέλιγχαμ, Γκόρντον (72΄Κόνσα), Κέιν

Αργεντινή (Λιονέλ Σκαλόνι): Μαρτίνες, Μολίνα (72΄Μοντιέλ), Ρομέρο, Λ. Μαρτίνες (72΄Οταμέντι), Ταλιαφίκο (81΄Λαουτάρο), Παρέδες (64΄Γκονζάλες), Έντσο Φερνάντες, Μακ Άλιστερ, Σιμεόνε (72΄Ντε Πολ), Άλβαρες, Μέσι

